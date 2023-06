Mohamed, Bechir en Ramzi stapten op een boot naar Italië, waar ze nu zijn weet niemand

‘Op 15 juli zou Mohamed zijn 39ste verjaardag vieren’

“Op dinsdagavond 1 maart 2011 belden Bechir en Mohamed rond tien uur om te zeggen dat ze op de boot zaten naar Pantelleria, het dichtstbijzijnde Italiaanse eiland”, vertelt Hajer Ayachi (61), moeder van de destijds 24 en 27 jaar oude broers.

Dat was het laatste wat we van ze hebben gehoord. Pantelleria ligt op ongeveer 90 kilometer afstand van Al Haouaria, in het noordoosten van Tunesië, dus we raakten bezorgd toen er ’s nachts geen nieuw telefoontje kwam. Enkele dagen later waren we echt in paniek en begon de zoektocht, samen met andere ouders van wie de kinderen op dezelfde boot zaten. We belden elkaar een paar keer per dag: ‘Heb jij al nieuws?’

Sindsdien hebben we alles gedaan om de jongens te vinden: foto’s verspreiden, naar Italië gaan, de Italiaanse en Tunesische autoriteiten inschakelen en migratie-organisaties bellen. Iedereen liet ons in de steek. In een Italiaanse krant las ik dat er op Pantelleria ergens in de ochtend van 2 maart een boot met 22 migranten omringd door militairen werd aangetroffen, dus misschien leven onze jongens nog.

Officieel zijn Mohamed en Bechir vermist, maar wat betekent dat? Ergens tussen leven en dood in. Je blijft het gemis altijd voelen. De pijn gaat in je lichaam zitten. Bidden helpt, en iets doen, zoals actievoeren. Ik werk samen met Tunesische en Italiaanse netwerken. Mijn strijd gaat verder dan alleen onze jongens. Ik vecht voor alle jongeren in onze regio. Het is onrechtvaardig dat zij niet mogen reizen.

In 2018 overleed mijn man en bleven mijn oudste dochter Sana en ik alleen over. Sana was nooit met emigratie of Europa bezig. Voor dochters ligt het anders. Bechir, onze jongste zoon, had het als jongetje van tien al over naar Europa gaan. De jongens hadden dromen. We waren niet arm, maar Mohamed en Bechir wilden meer. In Tunesië konden ze geen vast werk vinden. Vrienden en kennissen stuurden flitsende foto’s van Europa met auto’s en grote steden. Dus ik snapte mijn kinderen wel.

Zeker in het begin probeerden mijn man en ik hun de bootreis uit het hoofd te praten, later niet meer. Ze waren vastbesloten en hun vrienden gingen ook. Beter zo dan stiekem, dacht ik. Straks, op 15 juli, zou Mohamed zijn 39ste verjaardag vieren. Dan plaats ik zijn foto op Facebook. Zodat hij niet wordt vergeten.”