Mogelijke arrestatie Russische generaal kan deel zijn van zuivering legertop

Van ijzervreter naar ijzers om de polsen: de Russische generaal Sergej Soerovikin zou ergens in de afgelopen dagen zijn gearresteerd vanwege zijn rol in de Wagner-revolte afgelopen weekend. Dat meldt de Russische onlinekrant The Moscow Times donderdag op basis van twee anonieme bronnen binnen het ministerie van defensie in Moskou. Volgens een van de bronnen “koos Soerovikin de kant van Prigozjin tijdens de opstand en hebben ze hem nu bij de ballen”.

Soerovikin staat in Rusland ook wel bekend als ‘generaal Armageddon’, een bijnaam die hij dankt aan zijn meedogenloze manier van oorlogvoering, onder meer tijdens het beleg van Aleppo in Syrië en de bombardementen op Grozny in Tsjetsjenië. Van oktober 2022 tot januari dit jaar was Soerovikin de Russische bevelhebber in Oekraïne, maar begin dit jaar moest hij stuivertje wisselen met Valeri Gerasimov, de huidige stafchef van de Russische strijdkrachten. Sindsdien geldt Soerovikin als diens rechterhand.

De laatste keer dat de plaatsvervangend bevelhebber in Oekraïne van zich liet horen was op zaterdag 24 juni. In een videoboodschap die hij toen online plaatste, riep Soerovikin het Wagner-leger van Prigozjin op de opmars richting Moskou te stoppen.

Speculaties

Daarna leek Soerovikin van de aardbodem verdwenen en begon de geruchtenmachine over zijn lot op volle toeren te draaien. Het speculatiecircus barstte echt los toen The New York Times dinsdag op basis van anonieme Amerikaanse overheidsbronnen meldde dat de generaal voorafgaand aan de Wagner-revolte wist dat Prigozjin ten strijde wilde trekken tegen de Russische legerleiding.

Woensdag claimde de Russische pro-oorlogsblogger Vladimir Romanov bijvoorbeeld dat Soerovikin zondag al werd gearresteerd. Hij zou in voorarrest zitten in de Lefortovo-gevangenis in Moskou. Op zijn beurt schreef Aleksej Venediktov, hoofdredacteur van het geblokkeerde radiostation Echo Moskvi, woensdag op zijn Telegram-kanaal dat Soerovikin al drie dagen geen contact had gehad met zijn familie en dat zijn lijfwachten geen idee hebben waar hij is.

Meer hooggeplaatste militairen onvindbaar

Soerovikin is overigens niet de enige hooggeplaatste militair die nu al dan niet gedwongen verstoppertje speelt. Ook stafchef Gerasimov en veel van Soerovikins ondergeschikte vertrouwelingen zijn al een tijdje onvindbaar. Dit zou volgens de gerenommeerde Amerikaanse militair-strategische denktank ISW kunnen komen doordat er een zuivering gaande is binnen de militaire top.

Op basis van zijn eigen anonieme bron stelt het ISW dat ‘bondgenoten’ van Soerovikin, van wie bekend was dat hij close was met Prigozjin, naar aanleiding van de Wagner-revolte ‘zijn aangeklaagd wegens betrokkenheid bij rebellie’. Die bewering strookt met de claim van het pro-Russische militair-strategische Telegramkanaal Ribar dat de Wagner-muiterij een voorwendsel is ‘voor een massazuivering in de gelederen van de Russische strijdkrachten’.

Hoewel de berichten niet officieel zijn bevestigd, zou het goed kunnen dat het Kremlin een opschoning van de legertop gebruikt om de schuld van het eigen zwakke optreden tijdens de rebellie in de schoenen van bepaalde officieren te schuiven. Maar vooralsnog houdt Moskou de kaken stijf op elkaar.

Lees ook:

‘Poetins regime is verzwakt, maar het is te vroeg om over echt verval te spreken’

De Wagneropstand was de eerste keer in 23 jaar dat Poetins macht direct werd uitgedaagd. Hoe sterk is de machtsbasis nog van de president die altijd prat gaat op de stabiliteit van zijn regime?

Hoe kon het Kremlin Wagner zo ver laten komen?

De bezetting van een commandocentrum in Rostov en een militaire opmars richting Moskou. Hoe en waarom kon het Kremlin zich zo laten verrassen door de Wagner-revolte?