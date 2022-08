Mogelijk vijftig doden bij scheepsdrama Griekenland

Griekse reddingsdiensten hebben woensdag tevergeefs op zee gezocht naar zeker dertig, maar mogelijk vijftig vluchtelingen. De kans is groot dat zij zijn verdronken. Hun boot was in de nacht van dinsdag op woensdag gezonken op ongeveer zestig kilometer ten zuiden van het eiland Rhodos. In de vroege ochtend konden volgens de Griekse kustwacht 29 opvarenden worden gered. Allen zijn mannen, vooral Afghanen, maar aan boord waren ook mensen uit Irak en Iran.

Uit verklaringen van de overlevenden maken de Griekse autoriteiten op dat er tussen de zestig en tachtig vluchtelingen aan boord waren. Twee dagen eerder waren zij vertrokken vanuit de Turkse kustplaats Antalya. Onderweg naar Italië kwam hun schip ten zuiden van Rhodos in de problemen en uiteindelijk zonk het.

Er staat momenteel een krachtige wind in het gebied. Twee opvarenden werden met een legerhelikopter uit zee gered en naar het eiland Karpathos vervoerd. Een olietanker haalde de andere 27 uit het water en bracht ze naar Kos. De Griekse autoriteiten zochten vervolgens verder met behalve de helikopter twee marineschepen, twee reddingsboten van de kustwacht en vier koopvaardijschepen die toevallig in de buurt voeren. In de loop van de dag stuurde de kustwacht nog een extra boot, maar de reddingswerkers vonden gisteren geen verdere overlevenden of lichamen.

Beeld Anne Blaak

Ook de Turkse kustwacht zoekt naar overlevenden. Volgens Ankara bevindt de plek van het ongeluk zich in een gebied waar Turkije verantwoordelijk is voor reddingsoperaties; Griekenland bestrijdt dat. Athene zegt instructies van de Turkse schepen te negeren.

De meerderheid van degenen die uit zee werden gehaald, droeg geen zwemvest, vertelde een woordvoerder van de Griekse kustwacht aan staatszender ERT. “De boot was vijftien meter lang. Veel te klein om zoveel mensen te vervoeren. We zien keer op keer dat er veel te veel vluchtelingen opeengepakt zitten op dit soort boten.”

Precieze aantallen zijn niet bekend, maar de Griekse autoriteiten melden dat vluchtelingen steeds vaker proberen direct vanuit Turkije naar Italië te varen. Die lange en gevaarlijke route, onder Kreta langs door de Libische Zee, is een alternatief sinds de Griekse kustwacht de grens op de routes naar eilanden als Lesbos en Samos veel strenger bewaakt.

Er zijn bewijzen dat Griekenland daar bootjes ‘terugduwt’ naar Turkije of zelfs vluchtelingen die al op Grieks grondgebied zijn met veel geweld terugbrengt, voordat zij asiel kunnen aanvragen. Dergelijke pushbacks druisen in tegen internationaal recht, maar Griekenland ontkent categorisch zich eraan schuldig te maken. Vlak voor kerst vorig jaar kwamen meer dan dertig mensen om het leven toen hun boot onderweg van Turkije naar Italië schipbreuk leed bij het Griekse eiland Folegandros.

Lees ook:

Griekenland medeschuldig aan verdrinkingsdood elf bootvluchtelingen, zegt Europees Hof

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens velt een vernietigend oordeel: Griekenland is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de dood van elf Afghaanse vluchtelingen.