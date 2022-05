Mogelijk tientallen burgers gedood bij bombardement op een school in Oost-Oekraïne

Opnieuw is er bij een bombardement in Oekraïne waarschijnlijk een groot aantal burgers gedood. Bij de aanval werd een school geraakt in het Oekraïense dorp Bilohorivka, gelegen in de oostelijke regio Loehansk. Zeker is dat er twee doden zijn gevallen, maar gevreesd wordt dat het dodental op kan lopen tot zestig. Volgens de Oekraïense autoriteiten vond de aanval zaterdag plaats, en werd het bombardement uitgevoerd door een Russisch gevechtsvliegtuig. De school werd door de dorpelingen als schuilplaats gebruikt; tijdens de aanval waren er naar schatting negentig mensen in het gebouw.

Ondertussen gaan de Russische bombardementen op de Azovstal-fabriek in Marioepol door. Naar schatting zitten er nog tweeduizend Oekraïense militairen in het complex, waaronder leden van de marine, nationale garde en het Azovbataljon. Het is dit weekend wel gelukt alle burgers die zich nog in het complex verscholen te evacueren, melden de Oekraïense autoriteiten.

‘Duisternis terug in Oekraïne’

De president van Oekraïne Volodimir Zelenski gaf zondag ook een videotoespraak ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking aan de overwinning op nazi-Duitsland, waarbij hij de huidige Russische inval vergeleek met die van de Duitsers destijds. “De duisternis is teruggekeerd in Oekraïne”, zei hij. “Het kwaad is teruggekeerd, in een ander uniform, met andere slogans, maar met hetzelfde doel.”

Daarnaast was het een dag van onverwachte bezoeken: de Canadese premier Justin Trudeau dook op in Kiev, de Amerikaanse first lady Jill Biden bracht een bezoek aan de Oekraïense stad Oezjhorod en U2-zanger Bono kwam met een verrassingsoptreden in een metrostation in Kiev.

Bono (U2) in Kyiv metro today 🇺🇦👊#Ukraine pic.twitter.com/rBnRzLxSFt — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 8 mei 2022

Canada: meer wapens

Trudeau had een ontmoeting met Zelenski, en liet na afloop weten dat Canada bereid is meer wapens naar Oekraïne te sturen. Jill Biden ontmoette ondertussen de first lady van Oekraïne, Olena Zelenska, om de boodschap over te dragen “dat het Amerikaanse volk aan de kant van het Oekraïense volk staat”.

Zelenski nam zondag ook deel aan een virtuele ontmoeting met de leiders van de G7. Daar werd het voornemen om de import van Russische olie uit te faseren benadrukt, en het Witte Huis kondigde na afloop een nieuw sanctiepakket aan tegen Rusland. Met de nieuwe sanctieronde worden onder andere verschillende Russische televisiezenders, Russische en Wit-Russische hoge militairen en – voor het eerst – leidinggevenden bij de Russische Gazprombank op de lijst gezet.

Lees ook:

Hoe verkoopt Poetin zijn oorlog in Oekraïne op 9 mei?

De ogen van de wereld zijn op Poetin gericht: welke retoriek hanteert hij bij de viering van de Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland? Drie scenario’s.