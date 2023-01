Mogelijk lid van de moorddadige Bende van Nijvel gearresteerd

De voormalig Belgische politieagent Robert B. is aangehouden in de Thaise stad Pattaya, meldden Belgische media woensdagochtend. Bij een huiszoeking zijn verschillende spullen in beslag genomen die worden onderzocht. De aanhouding kan een langverwachte doorbraak betekenen in de zaak rondom de Bende van Nijvel, die in de jaren tachtig een reeks gewelddadige moorden pleegde in België.

Robert B. is een bekende in het misdaadmilieu van de jaren tachtig. Eind jaren zeventig werkte hij bij de drugsbrigade van de recherchedienst van de toenmalige politie. Hij was een omstreden figuur. Hij zou zelf drugs hebben verkocht en dubieuze methodes hebben gebruikt om drugscriminelen op te pakken. Uiteindelijk stapte hij op en begon een detectivebureau samen met een compagnon, Madani B., die een andere belangrijke verdachte is in het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Het detectivebureau werd in verband gebracht met illegale praktijken. De twee mannen werden eerder ook veroordeeld voor criminele feiten, waaronder moord en een goudroof. Robert B. is inmiddels in de zeventig en woont al jaren in Thailand. Hij verbleef daar illegaal en is met die reden nu opgepakt door de Thaise autoriteiten. Vooralsnog heeft België geen officieel uitleveringsverzoek gedaan.

Speculaties over politieke motieven en bescherming van hogerhand

De naam van B. werd al langer in verband gebracht met de Bende van Nijvel. België werd in de jaren tachtig geteisterd door de groep die een serie gewelddadige overvallen en diefstallen pleegde, waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en ook hun motieven zijn altijd onbekend gebleven. Er waren speculaties over politieke motieven en bescherming van hogerhand, maar dat is nooit bewezen.

Zelf heeft B. zijn betrokkenheid bij de Bende van Nijvel altijd ontkend. Dat deed hij in 2010 zelfs in een boek, getiteld De laatste leugen. Of er nu nieuwe elementen zijn die de zaak alsnog kunnen helpen oplossen, is voorlopig onduidelijk. Mogelijk heeft de aanhouding ermee te maken dat er nieuwe speurders op het dossier zitten. Het federaal parket nam de zaak enkele jaren geleden over in de hoop een doorbraak te kunnen realiseren.

Minister van justitie Vincent Van Quickenborne zegt in een reactie dat het federaal parket er alles aan doet om de ‘waarheid naar boven te brengen’. De minister herinnert eraan dat de verjaringsregels werden aangepast, zodat dergelijke feiten niet meer kunnen verjaren. “Dat zijn we verplicht aan nabestaanden van de 28 slachtoffers.”

