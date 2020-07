Moet de Mexicaanse president Trump aan latino-stemmen helpen?

Onnodig, een klap in het gezicht van het eigen volk. Critici in Mexico struikelden de afgelopen dagen over elkaar heen om hun onvrede over de ontmoeting tussen de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador en diens Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump uit te spreken.

Voor veel Mexicanen is het onbestaanbaar dat López Obrador woensdag in Washington DC de handen zal schudden met een man die hen voor verkrachters en criminelen uitmaakte, een muur op de grens tussen beide landen bouwt en miljoenen Mexicanen zonder verblijfsvergunning wil deporteren.

“Hoogst onwenselijk”, noemde de voormalig Mexicaans ambassadeur in Washington, Bernardo Sépulveda, het bezoek in een brief aan dagblad La Jornada. “Een reis vol risico's, en geen daarvan in het voordeel van Mexico”, waarschuwde de prominente Mexicaans-Amerikaanse journalist Jorge Ramos in The New York Times.

Onderonsje

Officieel staat het bezoek in het teken van het in kracht treden van USMCA, het nieuwe vrijhandelsverdrag tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten, dat voorganger NAFTA vervangt. Weinigen geloven echter dat het iets anders is dan een politiek onderonsje tussen beide leiders; de Canadese premier Justin Trudeau is er immers niet bij. En Canada is ook partij bij USMCA.

Dat onderonsje komt evenwel op een bijzonder delicaat moment, slechts enkele maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump loopt in de peilingen behoorlijk achter op zijn tegenstander, de Democraat Joe Biden. Commentatoren wijzen erop dat de komst van López Obrador daarom vooral Trumps campagne helpt.

“Trump zoekt steun waar hij die maar kan vinden”, stelt Gabriela Aréizaga , die als docent internationale betrekkingen verbonden is aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico. “Voor een presidentskandidaat die in de peilingen onderaan bungelt, terwijl het land wordt gedomineerd door sociale bewegingen als die van de Afro-Amerikanen en feministen, is dat zijn enige optie.” Zo poogt Trump de latino-Amerikanen naar zich toe te trekken.

Voor president López Obrador, een populist die zich als links en nationalistisch profileert, lijkt er intussen weinig eer te behalen aan de ontmoeting. Hij zal immers de hand moeten schudden van een man die zich al jaren uiterst vijandig opstelt jegens Mexico en de Mexicanen. In het verleden bekritiseerde hij Trump daar nog fel om. Hij schreef er in 2017 zelfs een boek over, ‘¡Oye, Trump!’ (‘Hoor eens, Trump!’), waarin hij het migratiebeleid van de Amerikaanse president fileerde.

Symboliek

Van enige animositeit jegens Trump is sinds zijn aantreden als Mexicaans president, in ieder geval publiekelijk, weinig meer over. López Obrador spreekt steevast van het ‘respect’ dat hij voor de leider van de noorderbuur heeft. Trump noemde López Obrador op zijn beurt eerder deze week nog ‘mijn vriend’ en ‘een geweldige man’.

“Het bezoek lijkt, op dit moment, weinig zinvol”, stelt politicoloog Fernando Dworak. “Het vrijhandelsverdrag is al ondertekend, dus veel meer dan symboliek en protocol zal er niet te beleven zijn. López Obrador zal alleen met Trump spreken. Hij ontmoet verder niemand anders. Het is onduidelijk wat precies het doel van de Mexicaanse regering is.”

Niet iedereen deelt die kritiek. Aanhangers van López Obrador wijzen erop dat de ontmoeting de relatie tussen beide leiders zal verstevigen, wat juist in het voordeel van Mexico kan werken.

