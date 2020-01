Moeder is doodziek, maar Chen Nini kan geen bed voor haar vinden

Duizenden Chinezen kloppen in de afgesloten miljoenenstad Wuhan aan bij de ziekenhuizen. Chen Nini zoekt vergeefs naar een plek voor haar zieke moeder.

Na uren rondrijden staat Chen Nini op een parkeerterrein bij een militair ziekenhuis in Wuhan. Haar doodzieke moeder ligt op de achterbank. Het is al een tijdje donker, en Chen heeft gehoord dat bij dit hospitaal nog een bed vrij is. “Ik sta hier op goed geluk. Wanhopig als ik ben, is dit alles wat ik kan doen”, vertelt ze per telefoon.

Er mogen geen privéauto’s meer de weg op in de stad waar het nieuwe virus is uitgebroken en toch ging Chen met haar moeder het ene na het andere ziekenhuis langs. De situatie van de 59-jarige Chen Wentao is kritiek. Ze kan nog amper praten, heeft koorts, hoest en is incontinent.

Dat er geen bed voor Chen Wentao is, zou komen omdat het virus niet officieel bij haar is vastgesteld. Haar dochter gelooft er niets van. “Ze zeggen dat er geen tests meer zijn. In werkelijkheid zijn er gewoon niet genoeg bedden. Het is een zooitje!”

Inmiddels zijn ruim zesduizend mensen besmet met het Wuhan-virus, 132 patiënten stierven. De zieke vrouw op de achterbank van Chens auto telt niet mee in de statistieken. Het Chinese zorgstelsel dat al jaren kraakte en piepte, is in Wuhan uit elkaar gebarsten.

Een ambtenaar brengt een zieke naar een ziekenhuis in Wuhan. Beeld AP

Bij de eerste hoestbui trekt iedereen naar het ziekenhuis

Militaire artsen van het Volksleger en tientallen medische specialisten uit Shanghai en Beijing vliegen in om hun collega’s bij te staan. Wuhan bouwt in een race tegen de klok twee nieuwe ziekenhuizen om nog eens 2300 zieken zoals Chen Wentao op te vangen.

De vrouw kreeg eind december voor het eerst koorts. Ze had boodschappen gedaan bij de Huanan-markt in het centraal gelegen district Jianghan. “Als ze had geweten dat er besmet vlees verkocht werd, was ze nooit gegaan. Daar is ze geïnfecteerd.”

Drie weken later ging Chen Wentao naar het ziekenhuis omdat ze koortsachtig bleef. Scans en bloedtesten duidden op een nieuwe vorm van longontsteking, maar ze werd wegens ruimtegebrek niet opgenomen. “Drie dagen geleden gingen mijn ouders naar Hankou-ziekenhuis, dat speciaal was ingericht voor mensen met het Wuhan-virus. Er was een rij van wel duizend mensen.”

De Chinese gezondheidszorg kent geen huisarts als poortwachter tot specialistische zorg. Alle wegen leiden naar het ziekenhuis – of de patiënt nou een snotneus heeft, een knobbeltje in haar borst of hoofdluis. Die lage drempel leidt ertoe dat duizenden inwoners van Wuhan bij de eerste hoestbui naar het ziekenhuis trekken.

Ze komen terecht in overvolle ziekenhuizen, waar doorgaans eerst betaald moet worden voor er ruimte wordt gemaakt in de agenda van de dokter, laat staan een bed vrijgemaakt.

Schoonmakers spuiten desinfecterende spray in vuilnisbakken in Wuhan. Beeld AP

‘Er is iemand met guanxi de rij binnengeslopen’

Toen er eindelijk een bed vrijkwam, sprong Chen Nini een gat in de lucht. Ze juichte te vroeg. Terwijl haar moeder op de begane grond van het ziekenhuis extra zuurstof kreeg toegediend, verdween het vrijgekomen bed ineens weer. “Ergens is iemand met guanxi de rij binnengeslopen”, vermoed Chen: iemand is omgekocht of heeft met connecties voorrang bedongen.

Het is een bekend probleem. Om de epidemie in te dammen is de zorg voor ‘koortspatiënten’ nu even gratis, maar dat betekent niet dat iedereen een gelijke behandeling krijgt. Voor nét even wat meer aandacht van de dokter, wordt onder tafel met geld geschoven.

Is er eenmaal een bed vrij, dan moet de patiënt afwachten of hij een dokter ziet. Eén basisarts helpt ruim zesduizend mensen, veel te veel volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De hoge werkdruk en het belabberde salaris dat begint bij zo’n 4,850 yuan (600 euro) per maand, maakt dat 18 procent van de artsen bij nader inzien een ander beroep kiest, bleek uit een recent onderzoek.

Er is een enorm gebrek aan goed opgeleide artsen en lokale dokters kunnen het werk niet aan, merkte Chen in de dagen voor ze haar moeder naar een van de zeven ziekenhuizen bracht die ‘koortspatiënten’ opvangen. Ze moest zich eerst bij een lokale kliniek melden, die doorverwijst naar een districtsziekenhuis. Als is vastgesteld dat de patiënt inderdaad besmet is met het Wuhan-virus, mag hij een bed krijgen in van de grote ziekenhuizen.

“Door gebrek aan training weten de dokters van de kliniek niet wat ze moeten doen. De leiders van Wuhan hebben dat niet in de gaten”, zegt Chen boos. “Er zijn heel veel verdachte gevallen.”

De kliniek mag niet de onderzoeken hebben gedaan die nodig waren, ze speelt wel haar administratieve rol: met de verklaring van de artsen laat de politie Chen Nini passeren. Ze heeft toestemming om ‘een ernstig zieke patiënt’ af te leveren bij een ziekenhuis – maar waar? Het ziet ernaar uit dat moeder en dochter de nacht moeten doorbrengen op de parkeerplaats.

Ongeveer zeshonderd EU-burgers uit veertien lidstaten hebben aangegeven dat ze vanuit de Chinese stad Wuhan en omgeving gerepatrieerd willen worden. Onder hen zijn Nederlanders, Belgen en Duitsers. Dat zei EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) tijdens een persconferentie in Brussel over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Minister Stef Blok sprak dinsdag van twintig Nederlanders die naar huis willen. Commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) heeft inmiddels Kroatië, dat tijdelijk EU-voorzitter is, gevraagd zo snel mogelijk de EU-ministers van Volksgezondheid voor beraad in Brussel bijeen te roepen. Zij zei dat er nu acht bevestigde ziektegevallen bekend zijn in de EU, vier Fransen en vier Duitsers. Het virus had woensdagochtend volgens haar totaal 132 levens gekost. Volgens de commissie, die in ‘voortdurend contact’ staat met de lidstaten, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Chinese autoriteiten, zijn de EU-landen goed geïnformeerd en voorbereid. Maar Kyriakides zei dat de ontwikkelingen snel gaan en daarom “wereldwijde samenwerking van het allergrootste belang is”. Na British Airways schrapt ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa alle vluchten naar China vanwege het coronavirus. Volgens persbureau Reuters heeft de maatschappij zelf nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdagmiddag om 17:00 geeft de Wereldgezondheidsorganisatie een persconferentie over de actuele situatie.

