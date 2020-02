Modi legt de rode loper uit voor Trump, armoede mag hij niet zien

‘Twee dynamische persoonlijkheden, een gedenkwaardige gelegenheid’; ‘Twee geweldige democratieën, beste vrienden’. Met dit soort slogans wordt de Amerikaanse president Donald Trump vandaag verwelkomd in de Indiase stad Ahmedabad, in de deelstaat Gujarat. Ze staan op grote reclameborden door heel de stad, met daarbij levensgrote afbeeldingen van Trump en de Indiase premier Narendra Modi, die elkaar de hand schudden, omhelzen of uitbundig lachen.

“Donal Dum”, zegt Gopal Bai, terwijl hij richting zo’n reclamebord wijst. Het is vanaf zijn huis in de sloppenwijk Saraniavas net te zien, aan de andere kant van de weg, en boven een muur die hier vorige week ineens werd gemetseld. Volgens de gemeente om veiligheidsredenen, maar de inwoners van Saraniavas geloven dat niet. “Modi wil de Amerikanen onze armoede niet laten zien”, zegt Gopal Bai, die als dagloner in de bouw werkt. “Maar als ze zich zo voor ons schamen, waarom bouwen ze dan geen fatsoenlijke huizen voor ons, in plaats van een muur?”

Ultieme eer

Voor Modi is het de ultieme eer dat hij Trump mag ontvangen in zijn eigen thuisstaat, waar hij van 2001 tot 2014 Eerste Minister was. In die periode groeide de economie er een stuk sneller dan het Indiase gemiddelde, wat Modi toeschreef aan het ‘Gujarat-model’ – een gunstig klimaat voor zakendoen en investeringen van grote bedrijven als Tata en Reliance, in combinatie met een conservatieve cultuur. Alcohol is verboden in de deelstaat en het eten van vlees taboe.

Maar ondanks de hoge groeicijfers scoort Gujarat relatief slecht op het vlak van sociale factoren als kindersterfte en ondervoeding. In Ahmedabad, de grootste stad, wonen 250.000 mensen in sloppenwijken zoals Saraniavas.

Trump, die zijn vrouw Melania, dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner meeneemt, krijgt Gobal Bai’s huis niet te zien wanneer hij vandaag vanaf het vliegveld langs de wijk rijdt. In plaats daarvan zal deze kant van de weg worden ingenomen door duizenden mensen die hem toejuichen vanachter barricades. En dat is slechts een voorproefje van het welkomstevenement in het Motera-stadion, dat net op tijd voor deze gelegenheid werd verbouwd tot het grootste cricket-stadion ter wereld, met plek voor 125.000 mensen. Uitnodigingen hiervoor zijn gestuurd naar zakenlieden, Bollywoodsterren en sporthelden. De route ernaartoe is volledig opgeschoond met bredere wegen, nieuwe palmbomen en verse stoeptegels.

Langs de route waar de Amerikaanse president Donald Trump zal rijden wordt een muur gebouwd die de sloppenwijken van Ahmedabad uit zijn oog zullen onttrekken. Beeld Reuters

Handelsverdrag

De totale kosten van het hele spektakel komen volgens de krant Indian Express neer op zo’n 13 miljoen euro. De opbrengst, zo hoopt New Delhi, is een handelsverdrag met de Verenigde Staten en Amerikaanse investeringen waarmee banen worden gecreëerd. Dit zou goed uitkomen voor de Indiase economie, die wel een oppepper kan gebruiken. De groei was het vorige kwartaal 4,5 procent, het laagste in zes jaar tijd – en een stuk minder dan de dubbele cijfers die Modi voor ogen heeft. De werkloosheid is met 6 procent de hoogste in 45 jaar. En voor het eerst in veertig jaar krimpen de consumentenuitgaven.

Ook in Saraniavas ervaren de inwoners dit. “We kunnen eten kopen, en daar houdt het mee op”, zegt Gopal Bai. Als dagloner merkt hij dat het moeilijker is geworden om werk te krijgen. Het lukt, anders dan een paar jaar geleden, lang niet elke dag. Dat terwijl het leven duurder wordt. “Een dagloon is 200 roepies (omgerekend 2,60 euro), maar het onderhoud van een gezin kost eigenlijk wel 300 roepies.”

Hoge handelstarieven

Ook voor Trump zouden investeringen en een handelsverdrag fijn zijn. Hij heeft zijn achterban een betere marktpositie voor Amerikaanse producten beloofd en was in het verkiezingsjaar graag met een goede deal thuisgekomen. Maar hij heeft voor vertrek al duidelijk gemaakt dat het niet makkelijk gaat worden. “Ik mag premier Modi echt heel graag, maar we moeten wel even wat zaken bespreken. India heeft het ons jarenlang heel moeilijk gemaakt. Ze heffen een van de hoogste handelstarieven ter wereld.”

De afgelopen maanden werd hard onderhandeld om tijdens het bezoek van Trump iets te kunnen ondertekenen. Deze hoop lijkt echter vervlogen. “Het komt er wel”, zo stelde Trump zijn achterban gerust. “Maar ik bewaar het echt grote handelsverdrag tot na de verkiezingen.”

Handel tussen India en VS is al fors De VS zijn India’s grootste handelspartner. Van alle export uit India gaat 16 procent naar de VS, met een totaalwaarde van 48,5 miljard euro. Andersom exporteerde de VS afgelopen jaar voor 32,9 miljard euro naar India. Amerikaanse bedrijven als Wallmart en Amazon investeerden zo’n 2,8 miljard euro in India. Indiase bedrijven investeren ook in de VS. Volgens de lobbyorganisatie Confederation of Indian Industries hebben tot nu toe minstens honderd Indiase bedrijven bijna 16,7 miljard euro in de VS geïnvesteerd en daarmee zo’n 113.000 banen gecreëerd. De Tata Group is met dertien dochterbedrijven en ruim 35.000 werknemers de grootste Indiase multinational in de VS.

