Moderne slavernij: hoe Pei-shan vast kwam te zitten in de scamindustrie van Myanmar

Tienduizenden jonge Zuid-Aziaten zitten vast in een miljoenen-scamindustrie, waarin ze onder dwang mensen op datingapps veel geld afhandig moeten maken. Pei-shan was een van hen.

Als Pei-shan praat, zit ze aan haar handen. Dan friemelt ze met de ene vinger over de andere en andersom, in een repetitieve, continue beweging. De tic wijkt af van haar verder stoere uiterlijk: haar kort opgeschoren kapsel, een zwarte leren heuptasje en Puma-sneakers met dikke zool.

Het is nu ruim zes maanden geleden dat de 29-jarige Pei-shan terugkeerde uit Myanmar. Of terugvluchtte, beter gezegd, met behulp van een lokale hulporganisatie, die haar baas wist te overtuigen dat ze vrij mocht komen. Al het geld dat ze de maanden ervoor had verdiend, bleef achter in Myanmar.

Het begon met het idee van een vriendin, weer zes maanden eerder. Die had haar verteld over een baan in een casino in Myanmar, een makkelijk baantje, met een hoog salaris en zonder lastige instapeisen. Ze kon zo beginnen. “Zij wist de details ook niet precies”, vertelt Pei-shan op de universiteit in een buitenwijk van de Taiwanese hoofdstad Taipei. “Maar het zou sowieso beter betalen dan mijn toenmalige baantje.” Pei-shan verkocht zeevruchten in een kraampje in Kaohsiung, een stad in het zuiden van het land – een hondenbaantje vond ze zelf, waar ze met liefde afscheid van nam.

Even twijfelde Pei-shan nog, want: wat wist ze over dit werk? Maar toen dacht ze aan de betalingen die ze nog open had staan: van leningen, en van haar telefoon. “Ik dacht: als het niets is, kan ik altijd teruggaan”, zegt Pei-shan.

Dat bleek niet zo te zijn. Na haar vertrek naar Myanmar zat ze zes maanden vast in een compound. Zonder dat ze het wilde werd ze een cyberscammer: iemand die onder pseudoniem onwetenden op dating-apps en andere sociale media platforms bedriegt, om ze geld afhandig te maken.

Mensensmokkel

Het is midden juni 2022 als Pei-shan vertrekt. Eerst vliegt ze naar Bangkok, dan brengt een busje haar naar de grens met Myanmar. “Daar was helemaal niets, het was compleet afgelegen”, vertelt ze. Ze komt aan bij de Moei-rivier, een bekende grensovergang voor criminelen en mensenhandelaren. “We wachtten tot acht uur, tot het donker was, zodat patrouillerende soldaten ons minder goed konden zien.” Dan steekt ze de grens over.

Waarom ze dat allemaal doet, weet Pei-shan op het moment nog niet. “Ik was bang. De mensen bleven maar zeggen: wacht nog even, wacht nog even. Ik voelde me als een dief in het donker, maar ik wist niet waarom.” Een laatste busje brengt haar in het donker naar een onbekende plek. Daar moet ze haar telefoon afgeven, voordat ze verward en verdwaasd gaat slapen.

De volgende dag ontwaakt Pei-shan op een groot terrein met hoge hekken. “Zo’n 400, of 500 mensen pasten daar”, schat ze. Het terrein is in handen van de megacorporatie Yatai International Holding – eigendom van de bekende Chinese crimineel She Zheijiang, die bekendstaat om zijn rol in internationale mensenhandel.

De eerste dagen krijgt Pei-shan een snelcursus mensen bedriegen, via sociale media en datingapps. “We leerden hoe we via de chatbox van de datingapp affectie en liefde moesten tonen”, vertelt ze. “We leerden hoe we een goede verhaallijn moesten opbouwen: ’s ochtends goedemorgen wensen aan onze ‘klanten’, zoals de bazen ze noemden, aan het einde van de dag welterusten.” Ze hoort het aan met tegenzin, maar terugkeren naar Taiwan, dat mag niet meer.

Pei-shan. Beeld An Rong Xu

Halflege compounds

Pei-shan is een van de vele slachtoffers van de Zuidoost-Aziatische scam-industrie, waarbij vooral jonge, kwetsbare, werkzoekenden onder valse voorwendselen worden weggelokt en in streng bewaakte compounds worden gestopt. Sommigen van hen zitten maanden, of zelfs jaren vast. Sinds de coronapandemie is de industrie fors gegroeid, volgens experts.

Het zijn met name jonge mensen tussen de 18 en 35 die vallen voor de droom die de Cambodjaanse scambedrijven hun bieden, vertelt politieman Richard Zhang vanuit zijn kantoor vol papieren, in de Taiwanese hoofdstad Taipei. “Het zijn kwetsbaren, die niet twee keer nadenken bij zulke beslissingen. Zij zien de grote rijkdom, makkelijk werk zonder té ingewikkelde vereisten, snel geld verdienen.” Wie even onderzoek doet naar het schimmige aanbod, kan snel ontdekken dat het niet pluis is. “Maar zo’n beslissing is niet altijd rationeel.”

Ze worden gelokt met banen als chef, ingenieur en vanwege hun talenkennis. “Ze weten pas op hun eerste dag wat voor baan ze gaan doen, maar kunnen dan niet meer weg vanwege een wurgcontract. Ze worden geslagen, gemarteld of verkocht als ze proberen te vertrekken”, vertelt Lindsey Kennedy van het Global Initiative Against Transnational Crime.

Hoeveel er precies in de val zitten, is moeilijk te zeggen. “De Cambodjaanse overheid schat dat er tussen de 80.000 en 100.000 mensen in de illegale gokindustrie werken”, vertelt Jacob Sims van de Amerikaanse ngo International Justice Mission (IJM). “Dat is volgens ons een goede inschatting.”

Van bed naar computer

De compounds waarin de cyberslaven gevangen worden gehouden, zijn hermetisch dichtgetimmerd: de toegangspoort wordt 24 uur per dag bewaakt door een beveiliger. Zomaar naar binnen of naar buiten is absoluut geen optie. Om de paar honderd meter houden beveiligers de boel in de gaten en houden ze elkaar onderling met walkietalkies op de hoogte.

Achter de hekken onderhield Pei-shan via de dating-apps contact met zo’n tien mensen per dag – iedere dag zeker tien uur, maar meestal meer. “Op die dagen zag ik twee plekken”, zegt ze. “Mijn bed en de plek waar de computers stonden.” De berichten schrijft ze in het Chinees, maar door een automatische vertaaldienst bereikt ze mensen uit de hele wereld. “Een deel uit China, sommigen uit Europa, ook uit Nederland.”

In het begin is het belangrijkste doel: vertrouwen opbouwen. Het tweede doel: informatie verzamelen over de ‘klanten’. “Wat doen ze voor werk? Valt er geld te halen?”, somt Pei-shan op. De personen met veelbelovende banen krijgen extra aandacht.

Pas na enkele weken mag ze over geld spreken: dan begint Pei-shan over de neppe cryptowebsite waar met een luttele investering zogenaamd makkelijk geld te verdienen is. De eerste keer brengt ze het nonchalant op, geen dwingende toon, geen verplichting. Pas later wordt de gescamde overgehaald om een fiks bedrag over te boeken. “Veel mensen op de apps durven het uiteindelijk niet aan, en haken af”, zegt Pei-shan. “Maar mijn bazen zeiden altijd: je hebt er maar een nodig die hapt.”

Gescamden die overstag gaan, zijn hun geld direct kwijt. Maar ook de scammers kunnen geen kant op. “Met speciale software wordt iedere handeling van de scammers bijgehouden”, vertelt politieman Zhang. “Ieder woord, hun typsnelheid, hoe vaak ze reageren op ‘klanten’. Wie te langzaam is, of te ‘lui’, wordt soms mishandeld. Dan worden ze geslagen, of geraakt met een elektrische stok.”

Met zulke fysieke mishandelingen krijgt Pei-shan niet te maken. Maar als ze te langzaam reageert, of als haar team te weinig geld verdient, dan tonen haar bazen video’s van andere bedrijven, waar gevangengenomen werkers in elkaar worden geslagen. “Het was een dreiging: als jullie niet harder werken, kan dit jullie ook overkomen”, zegt ze.

Cambodja en Myanmar Een groot deel van de scambedrijven bevindt zich in Cambodja, waar de overheid een oogje sluit voor de mensenhandel. Het epicentrum van de cyberindustrie zit in Sihanoukville, ooit een slaperige kustplaats in Cambodja, nu een apocalyptische stad vol lege casino’s. In de hoge woontorens met kleine balkons achter tralies wonen naar schatting duizenden zogeheten cyberslaven. Maar vanwege de iets opgekrikte controles van de Cambodjaanse overheid, breidt de industrie zich inmiddels uit naar Myanmar, voornamelijk naast de Thaise grens. “Daar is het nu twee tot drie keer zo groot als in Cambodja”, schat Jacob Sims van IJM.

Pandemie

Volgens Sims is het lastig vast te stellen hoeveel compounds er precies zijn. “Wij hebben mensen geholpen in enkele tientallen compounds, maar dat is waarschijnlijk het topje van de ijsberg, zeker sinds de pandemie”, denkt hij. “Vóór corona was de Cambodjaanse casino-industrie een grote trekpleister voor de Thai, Vietnamezen en dagjesmensen uit China – landen waar gokken verboden is”, vertelt Kennedy van GIATC.

“Toen de pandemie leidde tot een gokverbod, verschoven de bedrijven hun focus naar de scamindustrie: het meest winstgevende wat ze op dat moment konden bedenken.”

Anarchistische toevluchtsoorden

Een geheim is de industrie allang niet meer. Toch kan die grotendeels straffeloos doorgaan. Kennedy: “Veel machtige Cambodjanen profiteren van deze industrie: ministers en senatoren, bijvoorbeeld.” Ze verhuren de casino’s en woontorens van waaruit de scamorganisaties opereren, en beheren de ‘speciale economische gebieden’ waar de scambedrijven hun wetteloze, anarchistische toevluchtsoorden opzetten.

Er worden door de Cambodjaanse overheid kleine stapjes gezet om de industrie aan te pakken. Zo kwam er een hotline voor slachtoffers, die ze kunnen bellen voor hulp. Maar de scambedrijven weten dat ook. “De slachtoffers worden met de dood bedreigd, als ze om vrijlating vragen”, zegt Sims. Ook hijzelf kan sinds juli Cambodja niet meer in, nadat hij “serieuze dreigementen” van de scambedrijven ontving.

In september 2022 gaf Cambodja de opdracht om enkele compounds binnen te vallen en de werkers te bevrijden. Maar omdat het om zo’n klein aantal gaat, vermoeden experts dat die acties in scène zijn gezet. Intussen stopte de scam-industrie niet: die verplaatste zich simpelweg naar andere compounds in het land, en naar de grens van Myanmar en Thailand, waar de overheid zijn ogen nog meer sluit voor de mensenhandel.

Vertrek

In de Swe Kokko-compound, bij die Myanmarese grens, begint Pei-shan zich iedere maand slechter te voelen. “Het voelde onethisch wat ik deed”, zegt ze, terwijl ze aan haar handen friemelt. “Ik wilde weg, al snel eigenlijk, maar het mocht niet.” Ook haar compound was streng bewaakt. Ontsnappen, of vrijlating was niet aan de orde.

Pas als Pei-shan moet verhuizen naar een nieuwe compound, neemt haar verzet nieuwe vormen aan. “Ik bleef maar zeggen dat ik terug wilde en niet wilde verhuizen”, vertelt ze. Ze dacht aan een oude bevriende scammer, die voor een ander bedrijf werkte, en al eerder was gered door een hulporganisatie, Global Anti Scam (GASO).

Moe, verdoofd en opgelucht

“Via de oude vriend kwam ik ook in contact met GASO”, vertelt Pei-shan. Het scambedrijf wil eerst niets weten van de vrijlating van Pei-shan, maar de organisatie zet door, en blijft praten. “Uiteindelijk wisten ze me vrij te krijgen”, vertelt ze opgelucht. Salaris voor haar ‘werk’, dat krijgt ze niet mee – sterker nog, GASO betaalt nog een extra bedrag om haar vrij te krijgen.

Op Oudjaarsavond 2022 zit Pei-shan in het vliegtuig naar huis – moe, verdoofd bijna, maar opgelucht tegelijkertijd.

In sommige gevallen laten de compounds de scammers zelf vrij, door druk van autoriteiten, zoals in het geval van Pei-shan. Dan kunnen scammers zelf zo snel mogelijk terugkeren naar hun eigen land, in haar geval Taiwan. Maar als de scammers worden vrijgelaten door de Cambodjaanse of Myanmarese autoriteiten, zitten ze vaak nog maanden vast bij immigratiediensten. “Soms wel twee of drie maanden”, zegt Miffy Chen van hulporganisatie GASO. Ze verzucht: het is een lange zit.

Nooit meer

Terug in Taiwan voelde Pei-shan zich “veilig en blij”. “Maar het duurde lang om te herstellen: ik wilde dit nooit meer beleven, dat voelde ik heel sterk. Ik heb nog geluk gehad. Ik ben teruggekomen, terwijl anderen worden verkracht en doorverkocht naar andere compounds.”

Politieman Richard Zhang staat sinds vorig jaar met borden op het vliegveld, om jongeren op vluchten naar Cambodja en Myanmar te waarschuwen. “Soms spreken ze met ons en zeggen de jongeren: laat maar, ik wil niet mee.” Dan is zijn taak als politieagent gedaan, vindt hij.

Inmiddels werkt Pei-shan bij een Carrefour in Taipei, achter de kassa. “Het is geen spannender baantje dan toen ik zeevruchten verkocht. Maar ik wil hiermee andere mensen waarschuwen: doe dit niet. Niemand wil anderen voor de gek houden, voor een groot geldbedrag. Het was een pijnlijke ervaring en ik wil nooit meer terug.”

Pei-shans achternaam is bekend bij de hoofdredactie.

