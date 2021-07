Moderna? Nee, Spikevax. De vaccins hebben nu echte namen

Wen er maar aan: het coronavaccin dat we kennen als Pfizer, heet eigenlijk Comirnaty. Dat van Moderna is Spikevax gedoopt. En wie dacht dat hij AstraZeneca in zijn bovenarm had gekregen, moet weten dat hij op de lange duur Vaxzevria moet gaan zeggen. Dat zijn de namen die de vaccins hebben gekregen en waaronder ze nu bij het Europees medicijnagentschap EMA staan geregistreerd.

Wie geprikt werd met het vaccin dat door farmaceut Moderna werd gemaakt, weet niet beter of hij kreeg ‘Moderna’. Maar eigenlijk is dat gek. Moderna ontwikkelt en produceert veel meer dan alleen vaccins tegen het coronavirus. Het is een merk, zoals Philips of Braun. Die noemen hun stofzuigers en staafmixers ook niet Philips en Braun, maar Performer Silent en MultiQuick.

Een heel doordacht geheel

Meestal wordt een product tegelijk met de naam gelanceerd, maar bij de ontwikkeling van het coronavaccin ging de ontwikkeling van het goedje iets sneller dan de afdeling naamgeving van het bedrijf de titel ervan kon vastleggen.

Nu is dat dan toch gebeurd. Als eerste kreeg het Pfizer-vaccin een echte merknaam, Comirnaty dus. Dat is volgens de fabriek een heel doordacht geheel. De eerste lettergreep, Co, staat voor de samenwerking tussen Pfizer en BioNtech. Het middenstuk – mirna – is een verwijzing naar de technologie die is gebruikt, MRNA. Tenslotte moet het ty-deel verwijzen naar de woorden ‘community’ en ‘immunity’.

Van Spikevax en Vaxzevria zijn zulke verklaringen nog niet bekend. Wel weet men dat Moderna een lange weg heeft afgelegd om tot deze naam te komen: die begon met het voorstellen van namen als Wuhan vax in januari 2020. Die heeft het niet gehaald.

