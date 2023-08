Modderstromen, aardverschuivingen en overstromingen: Centraal-Europa kampt met noodweer

Het is een apocalyptisch plaatje. In het Oostenrijkse Salzburg stort een donkerbruin gevaarte als een dreigend monster naar beneden, terwijl een bewoner ernaast enigszins verbouwereerd toekijkt.

Het ‘monster’ is in werkelijkheid een hevige stroom modder, die zich heeft vereenzelvigd met de waterval in de stad. Oostenrijk kampt al dagen met met flinke regenval, die modderstromen veroorzaakt. En het noodweer is voorlopig nog niet afgelopen. Door de regen stond de rivier de Inn, die door Zwitserland en Oostenrijk stroomt, in 100 jaar tijd niet zo hoog.

Vooral in het Oostenrijkse Tirol is de schade groot. Maandag waren daar 2500 brandweerlieden aan het werk om de overlast te beperken. Wegen en spoorwegen zijn afgesloten door modderstromen en aardverschuivingen. In een paar kleine dorpjes zijn inwoners geëvacueerd en naar buurthuizen gebracht. Voor de regio’s Ötztal, Stubaital, Wipptal en Zillertal is code rood afgegeven. Niemand raakte er zover bekend gewond.

Overstroomd gebied in Uttendorf, Oostenrijk. Beeld AFP

Maar ook Zwitserland heeft een verhoogd risico op aardverschuivingen. In de buurt van het Zwitserse Scuol is een deel van een camping onder water komen te staan door het overlopen van de Inn. De nooddammen die reddingswerkers aan de oevers van de rivier bouwden, konden dat niet voorkomen.

Ook moesten in Zwitserland twee scholen de schoolstart na de zomervakantie uitstellen vanwege hagelschade. De middelbare school in het stadje Losone kan pas woensdag open vanwege 112 volledig vernielde dakramen.

Omgevallen boom

Een brandweerman legt zandzakken neer in Innsbruck, Oostenrijk. Beeld AFP

Maar ook de rest van centraal-Europa worstelt al dagen met het noodweer. Bij het grensgebied van Frankrijk en Italië ligt het treinverkeer stil vanwege een aardverschuiving. In het Duitse dorpje Bad Bayersoien, in Garmisch-Partenkirchen, vielen hagelstenen tot wel 8 centimeter, met beschadigde auto’s, daken en zolders tot gevolg. Sommige daken vlogen door de storm zelfs van hun huizen af.

Brandweerlieden leggen een zeil over een beschadigd dak in Bad Bayersoien, Duitsland. Beeld AP

Volgens de gemeente was 80 procent van de gebouwen serieus beschadigd, maar niemand raakte gewond. Wel overleed vrijdag een man in het Duitse Baden-Württemberg. De storm van donderdagavond ontwortelde een deel van de boom en viel op de tent waarin de 62-jarige man alleen zat.

Slovenië, dat kort geleden nog te maken kreeg met flinke overstromingen, zag dit weekend stortregen, hagelschade en overstromingen. En in buurland Kroatië trok een angstaanjagende tornado van bijbelse proporties over het land in de buurt van kustplaats Rovinj.

Volgens de voorspellingen zal het slechte weer in Oostenrijk, Slovenië, Italië en Kroatië zeker tot en met woensdag aanhouden. Maar zulke extreme weersomstandigheden zullen in de toekomst vaker voorkomen als gevolg van klimaatverandering, volgens experts. “Klimaatverandering is een feit”, waarschuwde VN-secretaris-generaal António Guterres onlangs.

Lees ook:

Juli was de warmste maand ooit, maar hier is het koud. Hoe kan dat?

In Nederland is het al weken vooral koud, nat en herfstachtig, terwijl juli wereldwijd de warmste maand is sinds we over temperatuurmetingen beschikken. Onze kou heeft óók met die hitte te maken, legt Rob Groenland van het KNMI uit.