Mladic ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang

Terwijl Ratko Mladic dinsdag in het Internationaal Gerechtshof in Den Haag luisterde naar de uitspraak van de rechter in hoger beroep in het monsterproces tegen de Bosnisch-Servische ex-generaal, hingen er tegenover de rechtbank vlaggen van Bosnië-Hercegovina met daarop de namen van de plaatsen waar in de jaren negentig oorlogsmisdaden plaatsvonden. De vlaggen werden daar opgehangen door overlevenden van de genocide in Srebrenica, voormalige gevangenen en moeders die hun zoons, echtgenoten of vaders verloren tijdens de Bosnische burgeroorlog.

De slachtoffers en nabestaanden kregen waar ze al die jaren met smart op wachtten: Mladic werd ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de moordpartijen in de oorlog in Bosnië van 1992-1995.

Daarmee handhaafde de rechtbank van de Verenigde Naties de veroordeling die ze in 2017 al oplegde aan de voormalig legerleider wegens oorlogsmisdaden en de genocide op circa 8000 moslimmannen en -jongens in en rond Srebrenica in juli 1995, waar destijds het Nederlandse bataljon Dutchbat met een paar honderd militairen aanwezig was om de VN-enclave te bewaken, maar niet zonder een mandaat of materiaal om te vechten.

Vier jaar terug gingen zowel de openbaar aanklagers als Mladic zelf in hoger beroep. Volgens de advocaten van Mladic kon de de ex-generaal niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke misdaden die door zijn ondergeschikten werden uitgevoerd. Zij meenden bovendien dat Mladic als beroepsmilitair zijn plicht heeft gedaan door zijn land te verdedigen. Daarom eisten zij vrijspraak of een nieuw proces.

De aanklagers waren er daarentegen juist op uit om Mladic schuldig te laten bevinden voor nog eens vijf genocides in andere plaatsen in Bosnië. Het ging hen onder meer om volkerenmoorden in Prijedor, Foca en Sanski Most waar Bosnische Serviërs volgens de aanklagers in 1992 eveneens moslims en Bosnische Kroaten systematisch vermoordden.

Behalve voor volkerenmoord werd Mladic ook schuldig bevonden aan tien andere misdaden, waaronder gijzeling van VN-personeel, aanvallen op burgerdoelen en terreur. Mladic wist zich jarenlang schuil te houden in Servië en werd pas in mei 2011 gearresteerd.

