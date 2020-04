‘Misschien komt alles goed’

Italië ging een maand geleden dicht en daarmee ook de sportscholen. Mijn instructeurs Katia, Mino en Claudia begonnen filmpjes met buikspieroefeningen en armspieroefeningen op Facebook te zetten. Ik zag ze goedbedoeld bezig in hun keukens, maar fitnessen in mijn woonkamer vond ik niks.

Ik week uit naar het park. Aan mijn Romeinse buitenwijk Torrevecchia, die op een hoge heuvel is gebouwd, grenst een sfeervolle lap natuur met hoge paraplupijnbomen. Ik stapte er dagelijks flink rond en zag heel in de verte zelfs schapen rondscharrelen. Maar de lockdown was nog maar net begonnen of alle parken moesten dicht: er kwamen te veel mensen, het besmettingsgevaar was te groot.

Ik week uit naar het kilometerslange fietspad. Dat slingert door de wijk tot aan een punt waar je een prachtig uitzicht op de koepel van de Sint-Pieter hebt. Het fietspad is zo'n zeven meter breed en de wandelaars, honden, hardlopers en ik slalomden er met grote bogen om elkaar heen. Maar ook hier ging na een tijdje het toegangshek onverbiddelijk op slot.

Er wapperen veel Italiaanse vlaggen op de balkonnen

De besmettingen, doodskisten, angst en bezorgdheid namen toe. De lockdown werd verlengd. De regels werden nog strenger: 'motorische activiteiten' zijn nu nog maar tot op tweehonderd meter van je eigen woning toegestaan.

Maar de politie kan niet elke hoek van deze miljoenenstad in de gaten houden en ik geloof niet dat ik iemand in gevaar breng wanneer ik half Torrevecchia tot mijn sportschool maak. Het is met al die geparkeerde auto's, stukke stoepen en pastelkleurige jaren-zeventig-appartmentenblokken geen mooie buurt, maar deze paar vierkante kilometer zijn nu mijn hele wereld.

Stappend door de stille straten ruik ik gelukkig hier en daar zoete jasmijn en blauweregen. Het valt me op hoeveel Italiaanse vlaggen er wel niet op de balkons wapperen. Ter aanmoediging, denk ik. En aan het begin van de lockdown zijn overal in het land, ook hier, spandoeken met gekleurde regenbogen aan balkons gehangen met de opbeurende woorden: 'Alles komt goed'.

Afgelopen vrijdag verlengde premier Conte ons trieste huisarrest met drie weken. Dat hakt er bij iedereen in. Gisteren zag ik tijdens mijn looprondje een nieuw regenboogspandoek met de wijfelende tekst: 'Misschien komt alles goed.'

