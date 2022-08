Mislukte aanslag op Alexandr Doegin brengt gevaar dicht bij Moskou

Rusland krijgt de laatste paar weken in toenemende mate te maken met aanvallen en aanslagen in gebieden waar het zich veilig waande, zoals op de Krim. Zo ontplofte zaterdagnacht een bom in de auto van het ideologische brein achter het wereldbeeld van president Poetin: Alexandr Doegin. In de SUV zat alleen zijn 29-jarige dochter Daria. De vader zag de wagen in een buitenwijk van Moskou de lucht ingaan. Ze waren samen naar een cultureel festival geweest, maar vertrokken in aparte auto’s.

Rusland kondigde een onderzoek aan. De president van de Russische volksrepubliek Donetsk, Dennis Pushilin, legde de schuld bij Oekraïense terroristen. Oekraïne ontkent achter de aanslag te zitten. Kiev verlaagt zich niet tot terrorisme, was de reactie. Volgens het presidentiële bureau is de ontploffing een Russische aangelegenheid van groepen die elkaar bevechten over de ideologische strategie van het Kremlin en Poetin.

Doegin wordt wel de ‘Poetin-fluisteraar’ genoemd, hoewel hij dat zelf ontkent. Toch speelt hij een belangrijke rol als de ‘huisfilosoof’ van het Kremlin die veel als ultranationalistische commentator te horen is op het tv-station Tsargrad. In zijn gedachtegoed wordt de wereld ingedeeld in een aantal autonome machtscentra. Rusland domineert daarbij Eurazië van Vladivostok tot Dublin, en daar valt Nederland ook onder. Het Euraziatisme staat tegenover het Atlanticisme dat wordt geleid door de Verenigde Staten met zijn, door Doegin verguisde, individualisme en liberalisme. Hij ziet een multipolaire wereld met verschillende elkaar beconcurrerende machtscentra.

Nieuwe Rusland

Doegin is een fervent voorstander van het zenden van Russische troepen naar Oekraïne om het land in te nemen. Zijn dochter Daria Doegina profileerde zich ook als politiek-filosofe en aanhangster van haar vaders theorieën. Ook zij ging uit van een onvermijdelijke confrontatie met het Westen, waarbij het concept van Novorossiya, het Nieuwe Rusland, centraal staat. Ze stond sinds maart dit jaar op de Amerikaanse sanctielijst.

Zware klap voor het Kremlin

Ook al overleefde Alexander Doegin de bomaanslag, toch is het voor Moskou is een gevoelige klap dat zo dicht bij het Kremlin een zware aanslag gepleegd kon worden. Vooral ook omdat het front in Oekraïne zich ook verplaatst naar de in 2014 door Rusland bezette Krim, waar de Russen zich veilig waanden. Dit weekend werd er voor de tweede keer een drone-aanval gepleegd op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zee-vloot in de havenstad Sebastopol op de Krim. De Oekraïense drone werd uit de lucht geschoten, maar belandde naar alle waarschijnlijkheid al brandend op het dak van het marinekantoor.

Op 31 juli was er een soortgelijke aanval, die de marine noopte om de Russische Marinedag voor het grote publiek af te gelasten. In de weken daarna volgde aanval op aanval op de Krim met als dieptepunt voor de Russische luchtmacht de aanslag op de Saki-luchtmachtbasis op de Krim, waarbij negen gevechtsvliegtuigen vernietigd werden en een aantal helikopters.

De aanvallen op de Krim zorgden voor een complete uittocht van Russische toeristen. Het is onvermijdelijk dat dit is doorgedrongen tot het grote publiek in Rusland. Het lijkt er steeds meer op dat het slagveld niet alleen meer in Oekraïne ligt, maar ook wordt verplaatst naar de Krim en de westelijke gebieden van Rusland waar Oekraïne zijn aanvallen richt op munitiedepots, brandstofvoorraden en de infrastructuur van het Russische leger.

