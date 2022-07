Miroslav Koptilo (45) voert de Oekraïense troepen aan in het laatste bastion in de Donbas. ‘De westerse wapens komen te laat’

Even leunt Miroslav Koptilo (45) met zijn hoofd naar achteren tegen de steun van de bestuurdersstoel. Zijn helm heeft hij afgezet, maar zijn geweer ligt voor het grijpen op de achterbank. Hij zucht. “Zij hebben veel meer artillerie. De westerse wapens komen te laat. En we hebben niet genoeg om de situatie in ons voordeel te veranderen.”

De bebaarde militair is speciaal voor het interview met zijn pick-uptruck naar Slovjansk gereden. Zijn positie, ergens in de heuvels rond de stad, behoort bij het laatste bastion van het Oekraïense leger in de Donbas, de regio die grotendeels onder Russische controle is. Buiten de auto klinkt af en toe een flinke explosie. Koptilo, de ervaringsdeskundige, kijkt er niet van op. De weinige stadsbewoners op straat trouwens ook niet.

De vijand heeft meer vuurkracht

Een ‘artillerieduel’, waarbij de partijen elkaar met gelijke middelen bestoken, is slechts soms mogelijk, vertelt Miroslav Koptilo. Zoals afgelopen week, toen zijn regiment zich terugtrok van een positie, en de Russen hen begonnen te bombarderen. De Oekraïners schoten terug, en slaagden er op die manier in te ontkomen. Maar meestal heeft de vijand flink meer vuurkracht. “Zodra wij ons geschut moeten repareren of herladen, gebruiken zij de stilte onmiddellijk.”

Koptilo is een ervaren militair. In 2014, toen de oorlog in de Donbas uitbrak, meldde hij zich bij het Donbas vrijwilligersbataljon. Daar diende hij twee jaar. Hij overleefde de bloedige slag bij Ilovajsk, waarbij honderden Oekraïense militairen sneuvelden. Ook toen werd er gevochten om Slovjansk, met deelname van het Donbas-bataljon. “Alles is anders”, zegt de militair. “In 2014 was de strijd lokaal: dan weer hier, dan weer daar. Nu staat de hele frontlinie in brand. Er zijn geen veilige plekken meer.”

Op 24 februari, toen de invasie begon, was Koptilo in de Verenigde Staten voor de begrafenis van zijn moeder. Hij organiseerde een veilig onderkomen voor zijn gezin in Polen. Ze hadden de mogelijkheid in het buitenland te blijven, maar zijn vrouw wilde terug naar huis – naar Kiev. Bij terugkeer in Oekraïne, half maart, besloot hij zich te melden bij zijn voormalige bataljon. “Er zijn maar weinig militairen met echte oorlogservaring. Ik kan het me niet permitteren achter te blijven.”

De inzet van de antitankwapens is niet zinvol meer

De mannen die Miroslav Koptilo aanvoert zijn bewapend met antitankwapens, zoals Javelins en Stingers. De raketten, die door één man vanaf de schouder kunnen worden afgevuurd, ontving Oekraïne van Europese landen. Ze kwamen te laat, zegt de militair. Twee maanden geleden was de inzet ervan zinvol. Op dat moment was er geen stabiele frontlijn; zijn mobiele brigade had ongezien de Russische tanks en pantserwagens kunnen naderen en kunnen toeslaan. “Nu is het onmogelijk de raketten te gebruiken. We vechten nu een artillerieoorlog uit.”

Beeld Trouw

De Russen gebruiken hun overschot aan geschut om militairen te verjagen uit hun posities. Maar ze gebruiken hun mortieren net zo goed om mobiele teams zoals dat van Koptilo te weerhouden in actie te komen. Zodra de Oekraïners hun posities ontvluchten, rollen hun tanks en pantserwagens onder dekking van de granatenregen voort. Voor Miroslav Koptilo en zijn mannen zit er niets anders op dan onder grond te schuilen. “Het kan zijn dat onze basis morgenochtend niet meer bestaat.”

De regio rond Slovjansk, waar de beslissende slag om de Donbas deze week losbarstte, is bezaaid met heuvels. De verdediging zou in het voordeel zijn. Miroslav Koptilo is daar niet zo zeker van. “Reliëf speelt in deze oorlog geen bepalende rol.” Zelf dacht hij dat de beste natuurlijke verdedigingslinie de Severski Donets zou zijn: de Russen hadden op veel plekken moeite die rivier te passeren, maar inmiddels zijn ze Lisitsjansk voorbij – en dus het water op meerdere plekken overgestoken.

De vastberaden Oekraïners

Kan Oekraïne deze oorlog nog winnen? Dat het leger onder deze omstandigheden de Russen al maanden vertraagt zegt veel over de vastberadenheid van de Oekraïners, beaamt Koptilo. De motivatie van zijn mannen verschilt. Degenen die zich vrijwillig meldden zullen vechten tot het bittere eind; sommigen doen hun werk omdat ze opgeroepen zijn; anderen doen het voor het salaris. Zelf vindt hij zijn motivatie in het werken met jonge mannen – twintigers vaak. “Ik voel me verantwoordelijk voor hen, en ik wil dat ze maximaal inzetbaar en veilig zijn.”

Of het Westen Oekraïne voldoende artillerie kan leveren om deze oorlog te winnen? “Ja”, is het volmondige antwoord van Koptilo. Wel moet het van twee kanten komen, zegt hij. “Het is te laat en niet genoeg. Maar ook als we genoeg wapens en munitie hebben moeten we een systeem ontwikkelen.” Met de veelgeroemde Amerikaanse Himars-raketten – precieze langeafstandswapens – die begin deze maand geleverd werden, zouden al een aantal munitiedepots van de Russen vernietigd zijn. “Ook de Himars-raket verandert de situatie niet, als die niet over de hele linie aanwezig is.”

Na de inname van Slovjansk zullen de Russen niet stoppen, is de overtuiging van Miroslav Koptilo. Voor de Russen is de Donbas slechts een obstakel in de verovering van heel Oekraïne. “Die intentie hebben ze nooit verhuld. Zonder Oekraïne is Rusland geen imperium.” In de door Rusland veroverde gebieden in de Donbas dwongen de Russen de mannen de wapens op te nemen tegen Oekraïne. “Als Rusland heel Oekraïne inneemt, zal Europa straks voor elke beslissing toestemming moeten vragen in Moskou”, waarschuwt de militair.

