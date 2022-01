Minstens zestig doden bij bombardementen door Saudische coalitie in Jemen, oorlog escaleert

Bij een bombardement op een gevangenis in Jemens noordelijke provincie Saada zijn zeker zestig mensen gedood. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis is de kans groot dat het dodental nog verder zal oplopen; hulpverleners zijn nog bezig met het doorzoeken van het puin. Op beelden verspreid door de Houthi-zender Al-Masirah is te zien hoe de luchtaanval het gevangenisgebouw aan stukken heeft gereten. Uitgegraven dode lichamen zijn in groepjes bij elkaar gelegd.

Niet alleen Saada werd vrijdag geraakt door luchtaanvallen, ook de havenstad Hodeidah was doelwit. Volgens hulporganisatie Save the Children kwamen daar drie kinderen om het leven. Ook werd een gebouw van telecombedrijf TeleYemen geraakt, waardoor het internet in bijna heel Jemen uitviel.

Ergste humanitaire crisis

De bombardementen zijn uitgevoerd door de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die sinds 2015 Jemens regering militair steunen in de strijd tegen de Houthi-rebellen in het noorden van het land. Zij genieten op hun beurt van steun uit Iran. Maar na zeven jaar oorlog is het vooral Jemens burgerbevolking, in heel het land, die het hardst worden geraakt.

Volgens de VN speelt zich in Jemen de grootste humanitaire ramp ter wereld af. Er wordt geschat dat door de oorlog al 377.000 mensen omkwamen; 60 procent door indirecte gevolgen als hongersnood en te voorkomen ziektes, 40 procent door gevechten en bombardementen. Een economische crisis maakt de armoede in het land nog groter; inmiddels heeft 80 procent van de bevolking humanitaire hulp nodig,

Hulporganisaties trekken ondertussen aan de bel. Doordat donorlanden de donaties aan hulporganisaties tijdens de coronapandemie hebben teruggeschroefd moet er nu flink gesneden worden in de hulpverlening voor de bevolking. Volgens de Wereldvoedselorganisatie hebben de teruglopende donaties als gevolg dat het rantsoen van acht miljoen Jemenieten die afhankelijk zijn van voedselhulp gehalveerd moet worden.

Geweldsspiraal

De oorlog woedt ondertussen door, soms langs frontlinies die weinig bewegen. Maar de laatste tijd lijkt de strijd opnieuw te escaleren. In een stap die verder ging dan de gebruikelijke drone-aanvallen op Saudi-Arabië stuurden de Houthi’s begin deze week raketten en drones af op Abu Dhabi, waardoor drie gastarbeiders werden gedood. Volgens de rebellen was de aanval een vergelding voor de steun die de Emiraten onder andere verlenen aan de militie Al-Weyat Al-Amaliqa, die samen met regeringstroepen en coalitiebombardementen de Houthi’s de afgelopen weken uit de provincie Shabwa heeft verdreven.

Het is een vergelding waar nu vooral de burgerbevolking van noordelijk Jemen onder lijdt; de aanval heeft een wraakzucht onder de coalitie ontketend die op haar beurt nu hard terugslaat met dodelijke luchtaanvallen op Houthi-gebieden. Daarbij werd eerder deze week een huis van een Houthi-officier in Sanaa geraakt, waarbij minstens veertien mensen omkwamen, veelal burgers. Bij bombardementen op andere plekken in de stad vielen volgens lokale media nog zes doden.

De escalerende strijd baart ook Hans Grundberg, de VN-speciaal gezant voor Jemen die als taak heeft het vredesproces op gang te helpen, grote zorgen. Vorige week waarschuwde hij al dat het conflict in jaren niet zo erg geëscaleerd is. Hij vreest voor een spiraal van vergeldingen en geweld. Vrijdag riep hij beide partijen op “de grootst mogelijke terughoudendheid te betrachten”.

