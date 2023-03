Ongeval

Minstens 26 doden en tientallen gewonden door treinbotsing in Griekenland

De treinen botsten op elkaar bij de stad Larissa in Griekenland. Beeld REUTERS

Bij een botsing tussen twee treinen in centraal Griekenland zijn volgens de brandweer 26 doden en vele tientallen gewonden gevallen. Eerder repten lokale media van veertig gewonden, onder wie vijftien ernstig gewonden. Reddingsteams brachten passagiers in veiligheid nadat door de botsing een brand was uitgebroken, meldde de brandweer.