Minstens 22 burgerdoden en honderd gewonden bij Russische aanval op Vinnitsia

Meer dan 100 mensen raakten gewond, sommigen van hen zijn in levensgevaar. De doelen waren volgens Oekraïne niet militair. Een gebouw van een medische organisatie zou geraakt zijn, net als verschillende huizen. De slachtoffers zouden voornamelijk burgers zijn geweest.

De stad, met voor de oorlog 370.000 inwoners, ligt bijna 300 kilometer ten zuidwesten van Kiev, ver weg van de frontlinie. Bewoners werden volledig verrast door de raketten, volgens de Oekraïense autoriteiten van het type Kalibr. “Dit zijn raketten met een tamelijk hoge precisie”, aldus gouverneur van de regio Serhi Borzov tegenover persbureau AP. “Ze wisten precies waar ze zouden inslaan.”

‘Wat is dit, als het geen openlijke terroristische daad is?’ schreef de Oekraïense president Zelenski op berichtendienst Telegram.

Aanvallen ver van de frontlinie

Rusland heeft eerder burgerdoelen aangevallen ver van de frontlinie. In juni werd een vol winkelcentrum in Krementsjoek op klaarlichte dag getroffen door een Russische raketaanval, met tientallen burgerdoden tot gevolg. Rusland heeft nog geen officieel commentaar gegeven op de raketinslag. Maar Margarita Simonyan, de baas van het Russische propagandakanaal RT, bevestigde op gezag van Russische bronnen dat Rusland de aanval zou hebben uitgevoerd. Het gebouw zat volgens haar vol met ‘nazi’s’.

In Vinnitsia worden veel vluchtelingen uit het oosten van het land opgevangen die de oorlog daar ontvlucht zijn. Zoals Katerina Popova, die oorspronkelijk uit Charkov komt, en de straten bezaaid zag liggen met gewonden. “Dit hadden we niet verwacht”, vertelde ze aan AP. “Nu voelt het alsof we weer geen huis hebben.”

Steden als Vinnitsia maken zich op voor het opvangen van nog meer vluchtelingen. Nadat Rusland de provincie Loehansk in het Oosten helemaal onder controle heeft, is nu de strijd om de provincie Donetsk losgebarsten. Gouverneur Pavlo Kirilenko van Donetsk roept bewoners op om ‘zo snel mogelijk’ te evacueren. “De gevechten worden heviger, en mensen moeten hun leven niet meer op het spel zetten en de regio verlaten.”

