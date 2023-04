Minneapolis hervormt eindelijk de politie - een beetje

De gemeenteraad van Minneapolis heeft unaniem een voorstel aangenomen dat het politie-apparaat in die stad op een geheel nieuwe leest moet schoeien. Het akkoord is van belang, omdat Minneapolis een voortrekkersrol heeft in de Amerikaanse discussie over het hervormen van de politie. Het is de stad waar de zwarte Amerikaan George Floyd in 2020 vermoord werd door een agent, die minutenlang op zijn keel bleef zitten. Die moord leidde het begin in van de wereldwijde populariteit van de beweging Black Lives Matter. Maar het is ook de stad die in de bijna drie jaar die sindsdien verstreken maar niet lukte om het eens te worden over nieuw beleid voor de politie.

Het politiekorps van de stad heeft een racistische reputatie, een reputatie die vorig jaar bevestigd werd door een rapport van de staat Minnesota. Dat rapport onthulde een jarenlang patroon van discriminatie: niet-witte inwoners van Minneapolis zijn veel vaker de dupe van aanhoudingen, fouilleringen, arrestaties, en boetes. Het racisme wordt gekoppeld aan een nogal ‘militaire’ invulling van het politiewerk, waarbij onnodige escalatie schering en inslag zijn.

Tasers of pepperspray

De conclusies die voor Minneapolis werden getrokken, gaan waarschijnlijk ook op voor de politiekorpsen van veel andere Amerikaanse steden.

In Minneapolis moet het nu allemaal beter, volgens het nieuwe akkoord. Dat stelt onder andere grenzen aan het gebruik van geweld door agenten: geweld als straf of vergelding is voortaan uit den boze, en er komen regels voor het gebruik van tasers of pepperspray. Ook is het niet langer toegestaan om auto’s staande te houden vanwege het vermoeden van een kapot autolicht of de geur van marihuana - die vermoedens blijken in de praktijk vaak een voorwendsel om etnische profilering te maskeren.

Er staan meer afspraken in het akkoord, al zal een deel van de cultuurverandering die ermee wordt beoogd ook in de praktijk nog ingevuld moeten worden. Die afspraken in het akkoord zijn wettelijk bindend, en schending ervan door de politie kan bij de rechter worden aangevochten.

Radicale actiegroepen

“Het akkoord verandert op zichzelf niets, maar laat wel een duidelijke routekaart zien”, vertelde burgemeester Jacob Frey op een persconferentie.

De route naar dit akkoord is ook al een lange. Vrij snel na de moord op George Floyd besloot de gemeenteraad namelijk, in een opzienbarende stemming, om de politie geheel af te schaffen. Die zou vervangen moeten worden door een geheel nieuw systeem van overheidsdiensten om de openbare veiligheid te waarborgen. Juist in Minneapolis waren allerlei radicale actiegroepen al jaren bezig met het bedenken van alternatieven voor de politie, en in de nationale verontwaardiging over de moord op George Floyd leek het momentum daar.

In de praktijk bleek het afschaffen van de politie makkelijker gezegd dan gedaan. Het voornemen werd door de burgemeester en de staat Minnesota gedwarsboomd. Ook in de publieke opinie verschoof er al vrij snel weer iets. De kreet ‘defund the police’ verstomde, nadat gedurende de pandemie de gewapende misdaad in de VS toenam. De hervorming die nu is afgesproken, is waarschijnlijk het hoogst haalbare.

