Mink (20) kan nauwelijks bevatten wat hij heeft gezien tijdens Halloween in Seoul

De hele maand al zag Mink van Doornik dat Halloween een groot feest is in Zuid-Korea. Althans, in Seoul waar hij als uitwisselingsstudent aan de universiteit verblijft. Van die universiteit kreeg hij een mail over Halloween. Er werden 300.000 feestvierders verwacht in uitgaansgebied Itaewon. “Dat is exorbitant veel”, dacht Van Doornik.

Vrijdag ging hij al even kijken. Het was hem te druk, dus zaterdag bleef hij aanvankelijk in een café op drie minuten lopen van de drukke uitgaansstraat, met de nauwe steeg waar op dat moment honderden mensen voor hun leven vochten.

“Shock, horrorfilm, verdwaasd, chaos”, zijn woorden die hij gebruikt als hij aan de telefoon vanuit Seoul beschrijft wat hij ziet nadat hij het café heeft verlaten en toch even naar de drukke straat loopt. Bloed ziet hij niet. “Wel blauwe benen, maar geen grote verwondingen”, zegt hij. “Mensen stierven vooral aan hartaanvallen.”

Die mensen gaan dood

“Ik liep op de hoofdweg waar de nauwe straat op uitkomt. Ineens beland ik in een horrorfilm en zie ik dertig tot veertig mensen op de grond liggen. Links van mij werden ongeveer twintig mensen gereanimeerd. Je denkt niet: die mensen gaan dood. Dat komt niet in je op.”

“Ineens nam mijn instinct het over. Ik kreeg een adrenalinekick en vroeg of ik kon helpen. Er lagen zoveel mensen op de grond dat de eerste ambulancebroeders en brandweerlieden het niet aan konden. Dus iedereen die kon en wilde helpen, deed dat.”

“Mensen met een rode z op hun buik waren overleden. Wij moesten zoeken naar mensen die dat niet hadden en voelen of ze nog een polsslag hadden, of ademden of dat hun hart nog klopte. Ik heb zelf geen overlevenden gevonden.”

Niet veel geluid

“Het was zo onwerkelijk allemaal. De chaos. De sirenes, van de ambulances en brandweer. Nee, er was geen geschreeuw. Mensen liepen verdwaasd rond. Ze waren in shock en maakten daarom niet veel geluid. Alles ging snel, en ook weer langzaam.”

“Op een gegeven moment dacht ik: ik doen een paar stappen achteruit. Even wat afstand nemen. Toen zag ik een Koreaans meisje huilen. Ik liep naar haar toe en vroeg of ze vrienden was verloren. Nee, zei ze. We hebben elkaar geknuffeld en samen gehuild. Eigenlijk een heel mooi moment met iemand die ik niet ken. Dat vergeet ik nooit meer.”

“Na dat moment ben ik teruggelopen om twee vriendinnen te zoeken. Gelukkig kwamen we elkaar tegen. Er waren geen taxi’s, dus we zijn naar huis gelopen. Dat duurde twee uur. Het was fijn in die uren om bij mensen te zijn die ik ken. Dat gaf me een veilig gevoel, en dat had ik echt nodig.”

