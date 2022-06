Minister: ‘Zuid-Afrikaanse jongeren vielen dood neer op de dansvloer’

De oorzaak van de dood van 21 jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Oos-Londen is nog onbekend. In de nacht van zaterdag op zondag zakten ze, tijdens een drukbezocht feest in een bar, een voor een in elkaar. Verslaggevers van de regionale krant DispatchLive, die binnen zeggen te zijn geweest, schrijven dat de slachtoffers ‘tijdens het dansen of midden in gesprek’ op de grond lijken te zijn gevallen. De minister van politiezaken, Bheki Cele, bevestigde dat maandag . ‘Ze stierven dansend’, zei hij. De lichamen zijn geborgen en worden onderzocht door forensisch pathologen.

Cele bracht zondag een bezoek aan de bar in de arme buitenwijk Scenery Park. Hij wilde daar niet ­speculeren over de toedracht. Dood door verdrukking, zoals gesuggereerd door aanwezigen op het feest, sloot hij evenwel uit. Een woordvoerder van het bestuur van de provincie Oost-Kaap liet doorschemeren dat de eerste ­resultaten van het forensisch onderzoek erop wijzen dat de jongeren iets hebben ingenomen of geïnhaleerd. In de bar werd bier geschonken en stonden waterpijpen.

Het jongste slachtoffer was dertien jaar

Op het feest werd de verjaardag van een populaire dj gevierd, en daarnaast zijn in Zuid-Afrika de school­examens net achter de rug. De bar staat erom bekend alcohol te verkopen aan minderjarigen. Het jongste geïdentificeerde slachtoffer was dertien jaar oud, de oudste zeventien.

In Zuid-Afrika is de wettelijke ­minimumleeftijd om alcohol te kopen achttien jaar, maar toezicht is er vaak niet of nauwelijks. Politieagenten hebben het druk met zwaardere criminaliteit of worden omgekocht. De premier van Oost-Kaap zegt de toekenning van de alcoholvergunning aan de bar, midden in een woonwijk gelegen, te zullen onder­zoeken.

Tijdens zijn bezoek beschuldigde ­minister Cele de bar-eigenaar, die zegt die avond niet aanwezig te zijn geweest, van onverantwoordelijkheid. De bar heeft maar één ingang en daarmee één uitgang. Hij vroeg zich ook af waarom ouders hun kinderen zo laat nog de deur uit lieten gaan.

Bezorgde ouders

Ouders van kinderen die zondagochtend niet thuis waren gekomen van hun bezoek aan het feest, en op dat moment nog niet waren geïdentificeerd door de politie, probeerden volgens aanwezige media tevergeefs de bar binnen te komen. Maandag waren vijf lichamen nog niet geïdentificeerd.

Twee van de 21 jongeren zouden overigens niet binnen, maar buiten de bar zijn omgekomen, op weg naar het ziekenhuis. Meer dan dertig aanwezige jongeren zijn zondag in het ziekenhuis opgenomen met diverse klachten. Ze kampten met rugpijn, druk op de borst, hoofdpijn en moesten braken. Een aantal van hen wordt nog behandeld, de meesten zijn ontslagen.

Lees ook:

Waarom in Zuid-Afrika de lockdown gepaard gaat met een drooglegging – en arrestaties

Tijdens de lockdown mocht nergens in Zuid-Afrika alcohol verkocht worden. ‘De politie heeft geen capaciteit om lossere maatregelen te handhaven.’