Minister Attal zet zich met abaja-verbod nog steviger op de politieke Franse kaart

De 298 leerlingen die na de schoolvakantie in Frankrijk in een abaja, een verhullende lange jurk, naar school kwamen, blijven Gabriel Attal achtervolgen. Over de rug van die 298 scholieren wil de pas aangetreden minister van onderwijs naam maken, zo wordt zijn beleid onder meer door de krant Libération gekenschetst. Het zou om laïcité gaan, de strikte scheiding van kerk en staat, maar de minister ‘weet heel goed dat dit debatten doet oplaaien’.

De 34-jarige Attal verdedigt met verve de punten die president Macron lanceert, veelal bedoeld om de machtige rechterkant van het politieke spectrum te paaien. Of het nu over kortere schoolvakanties gaat, of over de introductie van een schooluniform. Le Monde schrijft hem ‘ideologische elasticiteit’ toe.

Zijn nut bewijst Attal al in december 2018. Als staatssecretaris van onderwijs is hij dan het jongste lid van een regering ooit. Frankrijk is in crisis en de Gele Hesjes zijn woedend over de Champs Elysée getrokken. Attal verschijnt als onderknuppel op televisie om Macrons eerste regering te verdedigen. Hij is het enige beschikbare kabinetslid die avond, en iedereen verklaart hem voor gek dat hij bereid is om de klappen op te vangen.

In het centrum van de macht

Maar Attal zit dan op de plek waar hij al sinds zijn vroege jeugd terecht wilde komen: in het centrum van de macht. Hij groeide op in Parijs, met drie zussen en als zoon van filmproducent Yves Attal. De afkomst van zijn familie maakt dat Attal geïnteresseerd is in de orthodoxe religie en de keuken, vertelt hij in een interview met Libération. Zijn vader waarschuwde hem al vroeg dat hij zich niet aan het jodendom kan onttrekken. “Hij zei: je zal je je hele leven joods voelen, en je naam zal je blootstellen aan antisemitisme.”

Gabriel Attal is nog geen dertig jaar oud als zijn vader plotseling overlijdt. Dankzij de erfenis is hij opeens miljonair, al had hij nooit te klagen over geldgebrek. Opgeleid op exclusieve privéscholen in Parijs, studeert hij politicologie aan de prestigieuze SciencePo, en daarna gaat hij meteen aan de slag als politiek adviseur. Zijn eerste affiniteit is met de socialistische partij PS. Hij werkt onder anderen voor PS-leider Segolène Royal. En hij zet zich in die tijd in voor de bevrijding van de ontvoerde Colombiaanse presidentskandidaat Íngrid Betancourt.

Als Macron zijn beweging En Marche! in 2016 opricht, laat Attal de PS resoluut in de steek. Sommige bronnen zeggen dat hij zich meteen al bij de oprichting aansloot bij Macron. Het politiek opportunisme bevalt hem, en mogelijk ziet hij kansen die hij bij de PS niet kreeg. Want Attal is ambitieus en ijdel: hij ziet zichzelf graag terug op televisie en in interviews, vertelt een vriend in Le Monde. “Hij is voortdurend op zoek naar bekendheid. Het is een fundamenteel onderdeel van zijn persoonlijkheid.”

Nepotisme

Attal is geworteld in de Parijse elite, met de roddel en achterklap die daarbij hoort. Op de middelbare school maakt hij van Juan Branco, die later naam maakt als linkse advocaat en activist, een aartsvijand. Als Attal staatssecretaris wordt, beschuldigt Branco hem van nepotisme. De politicus is niet gewoonweg één van Macrons vertrouwelingen, hij blijkt ook samen te leven met een van diens belangrijkste politiek adviseurs, Stéphane Séjourne, die eind 2018 naar het Europees Parlement vertrekt. Een power couple, schrijven de Franse media.

Met zijn strakke pakken, elitaire afkomst en politiek opportunisme lijkt Gabriel Attal op een jonge Macron. De ambities zijn nog niet op voor de jonge pragmatist. Al denkt hij daar zelf anders over, vertelde hij in 2019 aan Libération. “Ik denk dat ik na 2022 of 2027 iets anders ga doen. Mensen willen geen lange politieke carrières meer.” Om daar meteen aan toe te voegen: “Maar u hoeft me natuurlijk niet te geloven.”

