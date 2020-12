Milorad Dodik haalt zich met gift van Sint Nicolaas-icoon aan Rusland de woede van Oekraïne op de hals

De overhandiging was al een enigszins pompeuze geste, maar nu komt een eeuwenoud icoon uit de orthodoxe kerk ook nog als een boemerang terug bij Milorad Dodik, de Servische voorzitter van het driekoppige presidentschap van Bosnië. Het leek Dodik een goed idee om de kostbare beeltenis van Sint Nicolaas, meer dan driehonderd jaar oud, als blijk van vriendschap cadeau te geven aan Sergej Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken, na diens bezoek vorige week.

Totdat Oekraïne even later woedend aan de bel trok. Het vergulde icoon komt waarschijnlijk uit Loehansk, een Oekraïense stad die sinds enkele jaren in handen is van door Rusland gesteunde rebellen. Op foto’s van de plechtige overhandiging, verspreid door het Bosnisch-Servische staatspersbureau SRNA, was een zegel te zien dat op de herkomst wijst.

Hier was sprake van roofhandel van Oekraïens cultureel erfgoed, brieste Kiev. Oekraïne spreekt van openlijke steun aan de agressieve politiek van Rusland en eist duidelijkheid over hoe het icoon in Dodiks handen terecht is gekomen. Daarop is het Bosnische openbaar ministerie een onderzoek gestart.

‘Internationale diefstal’

Bosnische politici, zowel moslims als Kroaten maar ook de Servische oppositie, spraken direct schande van de blamage. “Dodik moet zeggen hoe hij aan het icoon is gekomen. Het gaat om internationale diefstal, iemand moet hiervoor terechtstaan”, zei zijn Kroatische collega in het presidentschap, Zeljko Komsic.

Van dergelijke reacties zal Dodik vermoedelijk niet wakker liggen: hij ligt voortdurend overhoop met een groot deel van Bosnië vanwege zijn vurige pleidooi voor een eigen staat voor de Servische inwoners. Pijnlijker voor hem is dat de kwestie ook Lavrov te heet onder de voeten is geworden. Hij stuurde het icoon woensdag terug. Interpol gaat de zaak onderzoeken, meldt zijn ministerie.

Dodik heeft nog niet gereageerd. Die heeft mogelijk andere zorgen: hij is zondagavond opgenomen in het ziekenhuis, mogelijk besmet met het coronavirus.

