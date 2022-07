Miljoenen Syriërs afgesloten van hulp na sluiting van grensovergang

De grensovergang bij Bab al-Hawa tussen Turkije en Syrië blijft voorlopig dicht voor de hulpkonvooien met onder meer voedsel, medicijnen en hygiënische producten, waar miljoenen Syriërs van afhankelijk zijn. Een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die het mandaat voor de hulpmissie met een jaar moest verlengen, werd vrijdag gevetood door Rusland. Zondag liep het mandaat van de missie officieel af en daarom blijft de grensovergang nu voorlopig dicht voor hulpgoederen, die bedoeld zijn voor inwoners van de provincie Idlib, die deels in handen is van Syrische oppositiegroepen.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield sprak na afloop van de stemming van een ‘donkere dag’, en waarschuwde dat ‘mensen zullen sterven als gevolg van deze stemming’. Rusland diende vrijdag ook een eigen resolutie in met een voorstel om het mandaat met een halfjaar in plaats van een jaar te verlengen, maar hier spraken de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun veto over uit.

“Een mandaat van zes maanden biedt niet de zekerheid en het vertrouwen die de Syrische ontheemden nodig hebben, en die de ngo’s nodig hebben om de hulp aan hen te blijven plannen en leveren”, stelt Thomas-Greenfield. “En die zes maanden eindigen in januari, in het midden van de winter, de ergst denkbare tijd.” Achter de schermen onderhandelen diplomaten volop, om het mandaat in een nieuwe stemming alsnog te verlengen. Tot die tijd blijft Bab al-Hawa gesloten voor de konvooien.

Andere grensovergangen zijn een voor een gesloten

Het is niet de eerste keer dat de grensovergang voor wrevel zorgt in de Veiligheidsraad. Vorig jaar dreigde Rusland het mandaat ook niet te verlengen, maar uiteindelijk werd overeengekomen dat er een verlenging van zes maanden zou komen met een tweede periode van zes maanden eraan vastgeplakt. Voorheen waren er meer grensovergangen waar de hulpkonvooien gebruik van konden maken, maar in de laatste jaren zijn die een voor een gesloten.

Rusland, bondgenoot van het Syrische regime, wil dat de hulpgoederen door het gebied dat in handen is van de regering worden aangeleverd, in plaats van vanuit Turkije. Maar in dat geval is het maar de vraag, waarschuwen hulporganisaties, hoeveel van de hulpgoederen daadwerkelijk bij de Syrische bevolking aankomen.

Ook worden de konvooien geregeld vertraagd of opgehouden, vertelt Mark Cutts, de VN-coördinator van de humanitaire hulp in het gebied, aan persbureau AP. Volgens hem zijn er afgelopen jaar maar vijf konvooien met hulpgoederen vanuit regeringsgebied overgestoken naar rebellengebied, terwijl elke maand 800 vrachtwagens bij Bab al-Hawa Idlib inreden. Als het mandaat niet snel alsnog verlengd wordt, zal dat desastreuze gevolgen hebben, vreest Cutts. “Je kunt met zekerheid zeggen dat er mensen zullen sterven.”

