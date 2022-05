Miljoenen jonge Filippino’s juichen voor presidentskandidaat ‘Leni’ in de strijd tegen een zoon van de vroegere dictator Marcos

Op de wijs van Waar is dat feestje? scandeert de roze mensenmassa in het stadion van Dasmariñas keer op keer: ‘Wie wordt president? Leni Robredo! En vicepresident? Kiko Pangilinan!’. Zo’n honderdduizend aanhangers van de progressieve kandidaten voor de Filippijnse presidentsverkiezing van 9 mei hebben zich al in de loop van de dag hier verzameld in het stadsdeel Cavite, aan de rand van megastad Manila.

Vrijwel iedereen is in het roze gekleed, want dat is de kleur van de campagne van ‘Leni’, zoals iedereen hier de 57-jarige vicepresident noemt. In de brandende zon, bij een temperatuur van tegen de 35 graden, luisteren haar aanhangers naar optredens van bekende artiesten en kijken ze naar dansgroepen, totdat de politici hun opwachting maken. Gelukkig is er eten en drinken en delen vrijwilligers flesjes water uit.

Naast roze en Filippijnse vlaggen vallen regenboogvlagen op

Een van die vrijwilligers is de 19-jarige Ian Dumas. “Ik kom hier voor Leni!”, roept hij enthousiast boven de bonkende muziek uit, de verkiezingsbijeenkomst lijkt inmiddels in een popfestival veranderd. Wat belangrijk voor hem is? “Lhbti-rechten! Ik ben zelf queer.” In de menigte vallen, naast de vele roze en enkele Filippijnse vlaggen ook de regenboogvlaggen op.

Voor Jane Destura (21) is het belangrijkste punt dat de Filippijnse overheid eerlijker en efficiënter wordt. Het woord corruptie gebruikt ze liever niet, maar achter het podium knikt ze bevestigend op de vraag of dat het grote probleem is. Jane is een van de ‘bikers for Leni’, een groep enthousiaste fietsers – een activiteit die niet zonder risico’s is in Manila – die zich als vrijwilliger in wielrentenue inzetten.

“Ik deel water uit en help mensen het podium op”, zegt de studente stralend. “Ja, ik geniet ervan dat ik een steentje kan bijdragen. Ik voel veel liefde in het publiek en ik ben zo trots dat ik iets voor ze kan doen!” Waarom doet ze juist iets voor Leni Robredo? “Ik kijk ernaar uit om een keer een geschikte president te hebben. Leni is er echt voor de mensen.”

De vicepresident heeft de afgelopen zes jaar dan wel een belangrijke positie bekleed, veel kon ze niet doen. Vertrekkend president Rodrigo Duterte stond een heel andere politiek voor, onder meer een keiharde antidrugscampagne met tienduizenden willekeurige executies door de politie.

Zoon van de voormalige dictator en kleptocraat

In de Filippijnen worden president en vicepresident los van elkaar gekozen en Robredo versloeg zes jaar geleden nipt Duterte’s favoriete kandidaat Ferdinand Marcos jr. De zoon van de gelijknamige dictator en kleptocraat en diens vrouw Imelda, is nu Robredo’s voornaamste concurrent. Marcos, die ‘Bongbong’ wordt genoemd, ligt ruim voor in de peilingen.

Presidentskandidaat Leni Robredo is nu vicepresident van de Filippijnen. Beeld Vincent Go

“In 2016 lag Leni ook achter”, zegt senator Teddy Baguilat. “Toen liep ze in en won ze alsnog. De geschiedenis zal zich herhalen.” Baguilat is een van de senatoren die Robredo steunen in haar campagne. Hij zet zich in voor de oorspronkelijke bevolking van het land, waartoe hij zelf ook behoort, zoals te zien is aan zijn kleurrijke hoed en hemd.

Ook Neri Colmenares steunt Robredo, uit volle overtuiging. De senator en mensenrechtenadvocaat heeft het Marcos-regime van nabij meegemaakt. Als voorzitter van een katholieke studentenorganisatie zat hij jaren in de gevangenis. Tegenwoordig komt hij op voor de nabestaanden van de buitengerechtelijke executies en hij is een van de juristen die bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een zaak tegen Duterte heeft ingediend.

“Het zal heel moeilijk worden om Marcos te verslaan”, zegt Colmenares, terwijl hij snel een sigaret rookt op de parkeerplaats van het stadion, vlak voor hij het podium op gaat. “Als hij wint, zal het onderzoek naar fraude en corruptie van zijn eigen familie zeker stoppen, hij zal niet meewerken met het ICC en de economie van de Filippijnen krijgt een klap omdat investeerders onzeker worden. En daar zijn de armen de dupe van.”

‘Ik zie momentum, meer dan ooit sinds 1986’

De politieke veteraan blijft toch positief, juist door het enthousiasme van de vele jongeren in de campagne. “Ik zie momentum, meer dan ooit sinds 1986.” Toen kwamen de Filippino’s massaal in opstand tegen Marcos, die met zijn gezin het land moest ontvluchten. Vele miljarden die hij meenam, zijn nog altijd zoek, net als de enorme collectie kunst en juwelen van Ferdinand en Imelda. Bongbong Marcos zelf is al eens veroordeeld voor belastingfraude, maar heeft de boete nooit betaald.

Na nog meer sprekers, muziek en populaire artiesten, is het rond acht uur ’s avonds de beurt aan Robredo zelf. Onder donderend gejuich betreedt ze het podium, in spijkerbroek en een roze shirt met donkerroze streep. Ze belooft een economische opleving na de pandemie en vooral een rechtvaardige overheid. Als ze zegt dat ze in 2016 in Cavite net verloor van Marcos, scandeert het publiek ‘Nu gaan we winnen!’.

Een keiharde beat betekent het einde van haar toespraak, maar het duurt nog meer dan een half uur voor Robredo echt van het podium af is, eerst moeten handen geschud en petjes gesigneerd worden van supporters die al de hele dag vooraan staan. Ook de andere politici komen er weer bij, net als artiesten en vrijwilligers.

De band naast het podium draait het volume nog een tandje hoger om de vuurwerkshow te overstemmen. Dan komt Robredo het podium af, omstuwd door medewerkers en poserend voor fotograferende en filmende aanhangers. Morgen weer een verkiezingsbijeenkomst, om de laatste twijfelaars voor 9 mei over de streep te trekken.

