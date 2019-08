‘Miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in zijn cel’

Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt. ABC baseert zich op anonieme bronnen binnen de politie.

Epstein werd in juli gearresteerd op een vliegveld in New Jersey waar hij terugkeerde uit Parijs. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, tussen 2002 en 2005. Tien jaar geleden ontliep hij nog een mogelijk levenslange gevangenisstraf voor een soortgelijke aanklacht door een deal te sluiten met de openbaar aanklager in Florida. Uiteindelijk zat hij 13 maanden vast.

Epstein wilde op borgtocht vrijkomen, maar dit werd niet gehonoreerd door de rechter in New York omdat het vluchtgevaar te groot zou zijn. Epstein heeft overal in de wereld huizen en een privévliegtuig. Eind juli zou Epstein op mysterieuze wijze gewond zijn geraakt in zijn cel in New York. Volgens Amerikaanse media werd hij daarom in de gaten gehouden in het kader van zelfmoordpreventie.

Eerder die maand stapte de Amerikaanse minister Alexander Acosta (Werkgelegenheid) op omdat hij onder vuur lag vanwege zijn rol bij de vervolging van Epstein. Acosta was ruim tien jaar geleden de hoogste federale aanklager in Florida. Critici verweten hem destijds een te milde deal met Epstein te hebben goedgekeurd. Die zou geheim zijn gehouden voor slachtoffers in de misbruikzaak.

De miljardair bekende destijds schuld in twee aanklachten wegens prostitutie waardoor hij een veel zwaardere straf wegens het misbruik van minderjarige meisjes ontliep. Hij kreeg een celstraf van 13 maanden, maar mocht regelmatig de gevangenis verlaten om te werken. Volgens president Trump had Acosta best kunnen aanblijven.

Epstein werd onlangs weer opgepakt voor misdrijven die hij buiten Florida zou hebben gepleegd. Die vallen volgens aanklagers niet onder de deal die hij eerder sloot.