Miljardair Epstein is dood, maar de zaak is niet gesloten

Zijn slachtoffers zullen hem niet horen bekennen. Jeffrey Epstein maakte zaterdag – zo lijkt het althans – in een huis van bewaring in New York een eind aan zijn leven. De multimiljonair met de vele rijke en machtige vrienden zou berecht worden voor seksuele handelingen met minderjarige meisjes.

“Nu zal ik dit nooit kunnen afsluiten”, citeerde advocaat Lisa Bloom een van haar cliënten. “Je stal van ons dat enorme stuk genezing dat we nodig hadden om verder te kunnen gaan met ons leven.”

De zaak trok in de VS veel aandacht, omdat Epstein in de jaren dat hij die meisjes rekruteerde een graag geziene society-figuur was, die prominente Amerikanen uitnodigde in zijn huizen in Florida en Parijs en zijn eiland in de Virgin Islands, de Amerikaanse Antillen. Onder anderen Bill Clinton en Donald Trump stonden op zijn gastenlijst. Trump noemde hem in 2002 ‘een geweldige vent. Je kunt een hoop lol met hem hebben. Ze zeggen dat hij net zo veel van mooie vrouwen houdt als ik, en velen zijn aan de jonge kant.” Een advocaat van de Trump Organization zei vorige maand tegen de Washington Post dat Epstein vanaf 2007 persona non grata was in Trumps club Mar-a-Lago.

Eerste aanklacht

In dat jaar werd Epstein voor het eerst aangeklaagd voor seks met minderjarigen. Misschien mede dankzij zijn vele connecties, maar in elk geval dankzij zijn geld, kwam hij er met een lichte straf vanaf. Federale aanklagers in Florida hadden getuigenissen van slachtoffers, maar Epstein huurde topadvocaten in en kreeg gedaan dat hij alleen hoefde te bekennen dat hij minderjarige prostituees had beklant. Het leverde hem ruim een jaar gevangenisstraf op met een heel licht regime. En hoewel hij sindsdien in openbare registers van zedendelinquenten voorkwam, werd hij geen paria. Met enorme giften aan universiteiten probeerde hij zijn imago weer te herstellen.

Eind vorig jaar kwam er opnieuw belangstelling voor zijn doen en laten met jonge meisjes, nadat de krant The Miami Herald in detail uitploos hoe het met die strafzaak in Florida was gegaan. De publicatie wekte zoveel opschudding, dat de aanklager van destijds ontslag nam als minister van arbeid in de regering van Donald Trump. En federale aanklagers in New York lieten Epstein vorige maand arresteren op verdenking van nieuwe gevallen van misbruik van jonge meisjes. Hij ontkende alles.

Hoewel het er volgens gevangenispersoneel alle schijn van heeft dat Epstein (66) zich verhing in zijn cel, is zowel de FBI als de onafhankelijke inspecteur-generaal van het ministerie van justitie een onderzoek begonnen. Die zullen zich onder meer richten op de vraag, waarom de multimiljonair niet beter in de gaten werd gehouden.

Speciale cel

Enkele weken geleden werd Epstein nog bewusteloos aangetroffen, met blauwe plekken aan de hals. Tot nu toe is niet duidelijk geworden of hij daar zelf verantwoordelijk voor was of dat hij was aangevallen. Hij zat daarna een week in een speciale cel voor gevangenen met zelfmoordrisico. Daarna kwam hij weer op een gewone afdeling, waar nog wel verscherpt toezicht was.

Volgens mensen die Epstein afgelopen week spraken, leek hij in goede stemming. Maar vrijdag was voor hem een slechte dag: een rechter maakte toen het dossier openbaar van een eerdere rechtszaak, een civiele procedure tegen hem wegens smaad, die uiteindelijk was geschikt. In het dossier vertelt bijvoorbeeld de butler van Epstein hoe hij meisjes van een middelbare school in de buurt van diens huis in Florida geld, iPods en sieraden moest geven nadat ze Epstein hadden ‘gemasseerd’.

Niet iedereen gelooft dat Epstein door eigen toedoen is omgekomen. Een lid van het Huis van Afgevaardigden uit Florida, de Democraat Lois Frankel, zei tegen het publieke radionetwerk NPR dat ze totaal niet opkeek van zijn overlijden. “Er zijn heel wat zeer machtige mensen die deze man dood wilden hebben. Dus was het echt zelfmoord? Was het alleen maar onachtzaamheid door de bewaarders? Ik weet het niet, maar het moet zeker onderzocht worden.”

Retweet Trump

Op internet wordt minder voorzichtig omgesprongen met die gedachte. Op Twitter deden de namen de ronde van degenen die Epstein zouden hebben laten vermoorden om hun reputatie te redden. Donald Trump werd door sommigen genoemd en dat ontging de president niet. Een tweet van iemand die hem vrijpleitte, en die er duidelijk de hand in zag van voormalig president Bill Clinton, werd door Trump doorgestuurd naar al zijn volgers.

De dood van Epstein betekent hoe dan ook niet dat de zaak nu gesloten wordt. Epstein werd niet alleen misbruik en vrouwenhandel verweten, maar ook samenzwering om die misdaden te plegen. Dat betekent per definitie dat justitie ook andere personen op het oog heeft. De slachtoffers zullen daarnaast voor schadevergoeding aanspraak maken op het geld dat hij nalaat.