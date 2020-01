Miljardair betaalt de salarissen van stakende Zimbabwaanse artsen

Miljardair Strive Masiyiwa wil geld beschikbaar stellen om artsen in zijn geboorteland Zimbabwe weer aan het werk te krijgen. In het Afrikaanse land – dat door een diepe economische crisis gaat – staken de artsen van overheidsziekenhuizen al vier maanden.

Ze eisen betere werkomstandigheden, betere toegang tot medicijnen en een hoger salaris. De meeste artsen verdienen omgerekend nog geen 100 euro per maand, bij lange na niet genoeg om met de torenhoge inflatie in het land van rond te kunnen komen.

Masiyiwa, die rijk geworden is met zijn bedrijf Econet Wireless en tegenwoordig in Londen woont, wil de artsen in elk geval een halfjaar uit de brand helpen. De filantroop biedt via zijn liefdadigheidsorganisatie aan de stakende artsen zo’n 300 euro per maand extra te betalen.

Eigen emmer water mee naar het ziekenhuis

De vakbond van medisch personeel, de ZDHA, moedigt zijn leden aan om op het aanbod van de miljardair in te gaan. Vicevoorzitter Masimba Ndoro waarschuwt wel dat de werkomstandigheden met dat extra geld nog niet zijn veranderd. “Het hart van een arts breekt als hij een patiënt, die zich duidelijk niet eens brood kan veroorloven, moet vragen om eigen antibiotica en verband mee te nemen”, zegt Ndoro tegen persbureau AP.

In Zimbabwe staken artsen al vier maanden. Ze eisen betere werkomstandigheden en een hoger salaris. Beeld AP

De ziekenhuizen kampen nog altijd met een groot tekort aan medicijnen, plastic handschoenen en eten. Soms brengen bezoekers zelfs hun eigen emmers water mee. Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt wordt de familieleden gevraagd het dode lichaam mee naar huis te nemen of snel te begraven. Door het regelmatig uitvallen van de elektriciteit – soms wel 18 uur per dag – kunnen de mortuaria niet koel gehouden worden. Vakbondsman Ndoro vreest dat de artsen die Zimbabwe nog niet hebben verlaten, alsnog zullen vertrekken.

Minister van gezondheidszorg Obadiah Moyo is een stuk optimistischer. De situatie is verbeterd, zei hij deze week tegen de Zimbabwaanse televisiezender. “De artsen zijn op volle kracht terug. We willen samenwerken als een team, iedereen heeft een rol te spelen.”

