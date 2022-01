Militairen grijpen de macht in Burkina Faso, inwoners vrezen nog meer chaos. ‘Het is al te laat’

Wie heeft het voor het zeggen in Burkina Faso? Na een dag vol onzekerheid bracht een extra journaaluitzending maandagavond het definitieve antwoord: achter de desk geen nieuwslezer, maar veertien militairen in vol tenue. Zes jaar na zijn aantreden is president Roch Kaboré middels een militaire coup afgezet. De grondwet is geschrapt, het parlement is ontbonden en de grenzen zijn gesloten.

De ‘Patriottische beweging voor bescherming en herstel’, zoals de coupplegers zichzelf noemen, wordt geleid door luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba – eerder had hij een leidende rol in de strijd tegen terreur. In een verklaring hekelt hij ‘de voortdurende verslechtering van de veiligheidssituatie en het onvermogen van de president’. Waar Kaboré zich momenteel bevindt, was maandagavond nog onduidelijk – eerder op de dag meldden militaire en diplomatieke bronnen dat hij werd vastgehouden. Zijn partij zegt dat een moordaanslag op hem zou zijn verijdeld.

‘Dit zat eraan te komen’

Wat op zaterdag begon met straatprotest en traangas in de hoofdstad Ouagadougou, werd een dag later voortgezet met schoten vanuit verschillende militaire kampen. Muiterij in slechts ‘enkele barakken’, zei de inmiddels voormalige defensieminister, in een poging de gemoederen te sussen. “Voorlopig is alles onder controle.”

Dat het tegenovergestelde waar was, bleek nog diezelfde avond toen het geweervuur ook nabij het presidentieel paleis werd gehoord: de Burkinese overheid was zijn grip over het land al verloren. Na militaire overnames in Guinée, Mali, Tsjaad en Soedan, is Burkina Faso de volgende dominosteen die binnen één jaar tijd is omgevallen. “Wat nu in Burkina Faso gebeurt, is moeilijk los te zien van wat zich in de rest van Sahel heeft voltrokken”, zegt veiligheidsanalist en Sahel-deskundige Baba Dakono vanuit de Malinese hoofdstad Bamako. “Dat staatsgrepen in de regio zijn geslaagd, gaf een signaal aan Burkinese militairen dat ook zij het heft in eigen hand konden nemen. Dus nee, ik ben niet verrast. Dit zat eraan te komen.”

Staatsgrepen in Afrika in 2021. Beeld Brechtje Rood

Jihadisten rukken steeds verder op

Net als haar buurlanden kampt Burkina Faso met een groeiend veiligheidsprobleem. Sinds 2015 breiden jihadistische groeperingen, gelieerd aan Al Qaida en IS, hun invloed steeds verder uit. Bij aanslagen zijn tot nu toe zeker 2000 doden gevallen, bijna anderhalf miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht.

Ondanks meerdere initiatieven – een nationaal noodplan, een hervormd veiligheidsbeleid – slaagde de Burkinese overheid er niet in om de terroristische opmars het hoofd te bieden.

Een recent dieptepunt was de aanslag op een militaire post in het noorden van het land, afgelopen november: 53 soldaten kwamen daarbij om. De omstandigheden in het kamp bleken erbarmelijk. Er was zelfs zo weinig voedsel, dat soldaten hun wapens gebruikten om op eten te jagen. Betere zorg voor soldaten en meer middelen in de strijd tegen terreur staan dan ook bovenaan de lijst voornemens van de coupplegers.

Wilskracht

“Ik zie ze niet als militairen, maar als burgers”, zegt Ibrahima Maiga, oprichter van Sauvons le Burkina Faso (‘Red Burkina Faso’), een protestbeweging die vroeg om het aftreden van president Kaboré. “We moeten denken aan het overleven van de natie. Het leger heeft de wilskracht om de situatie te doen keren.” Maiga ontkent banden te hebben met de militairen.

Anderen vrezen dat de omwenteling het land nog verder in de chaos zal storten. “De worm is al in het fruit gekropen – het is al te laat” zegt Souleymane Maiga (geen familie van Ibrahima), een psycholoog die verbonden is aan Search for Common Ground, een organisatie die zich inzet om conflicten te beëindigen. “Dit kan alleen voor nog maar meer conflict zorgen, en jihadisten de kans geven om verder vooruit te komen.”

