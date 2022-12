Militaire tegenvallers ondermijnen de bescherming van de Stille Oceaan tegen China

Australië en Nieuw-Zeeland hebben te maken met stevige tegenvallers om de dreiging van China in de Stille Zuidzee het hoofd te bieden. Toen afgelopen zomer bekend werd dat China een veiligheidspact heeft gesloten met de Salomonseilanden, beloofde premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland om tien Pacific eilandstaten beter te beschermen, waaronder Fiji, Vanuatu en Micronesië. Die belofte kan moeilijk worden nagekomen.

Nieuw-Zeeland maakte woensdag bekend dat het een derde marineschip voorlopig uit de vaart moet nemen, omdat de defensiemacht in de afgelopen twaalf maanden al ruim 16 procent van zijn personeel is verloren. Militairen, waaronder mariniers, stappen over naar veel beter betalende banen in het bedrijfsleven. Nieuw-Zeeland heeft extra geld uitgetrokken om de laagste lonen fors op te trekken, maar daarvan worden pas in 2027 resultaten verwacht.

Tot die tijd komt de marine 2800 mannen en vrouwen tekort. Deze week is verkenningsschip HMNZS Wellington naar de kant gehaald. Het schip zou op een drie maanden durende missie gaan in de Stille Oceaan om eilandstaten te helpen bij de kustbeveiliging en het opsporen van illegale visserij, waar Chinese vissersvloten zich op grote schaal schuldig aan maken – onder bescherming van de Chinese marine.

Het ministerie van defensie in Nieuw-Zeeland moest toegeven dat de belofte van premier Ardern niet kan worden nagekomen. Ook kampt Nieuw-Zeeland met verouderd militair materieel, dat niet meteen gemoderniseerd kan worden.

Australië lijkt toch geen Amerikaanse onderzeeërs te krijgen

Ondertussen vond in Australië woensdag druk overleg plaats tussen de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin en zijn Australische tegenhanger Richard Marles over militaire samenwerking gericht op de expansiedrift van China in de Pacific. Eerder dit jaar probeerde China met nog tien eilandstaten een veiligheidspact te sluiten, dat mislukte compleet. Wel is het duidelijk dat China zijn oog op de Stille Oceaan heeft laten vallen.

Het gebied is sinds de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse kamp, maar de laatste jaren verwaarloosde Washington de eilandstaten en zag China zijn kans schoon. Inmiddels proberen de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland het tij te keren. De Australische en Amerikaanse ministers van defensie reizen nog deze week naar Japan om het land te betrekken bij hun pogingen om de Stille Oceaan uit de invloedssfeer van China te houden.

Ook was er in Sydney overleg over de wens van Australië om kernonderzeeërs van de Amerikanen te kopen in het kader van het nieuwe veiligheidsverdrag tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië, Aukus, dat in september vorig jaar als een duveltje uit een doosje kwam. In dat kader schrapte Australië een order voor diverse dieselelektrische onderzeeërs vanuit Frankrijk. Sydney zou in plaats daarvan kernonderzeeërs in de VS kopen om de militaire samenwerking te verstevigen. Nu blijkt dat Amerika die helemaal niet kan leveren, zonder zijn eigen stabiliteit onderwater in het gevaar te brengen.

Australië en Papoea-Nieuw-Guinea werken aan veiligheidspact tegen China.

De strijd om de invloedssfeer in Oceanië is volop gaande.Woensdag praatten de ministers van buitenlandse zaken van Australië en Papoea-Nieuw-Guinea verder over het sluiten van een wederzijds veiligheidspact, eind dit jaar. Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten zullen zich daar mogelijk bij aansluiten.