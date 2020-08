Militaire opstand in Mali mondt uit in staatsgreep

De president van Mali, Ibrahim Boubacar Keita is dinsdag gearresteerd door militairen, zo meldt de site van het goed geïnformeerde weekblad Jeune Afrique. Soldaten kwamen ’s ochtends in opstand in de garnizoensstad Kati, op 15 kilometer van de hoofdstad Bamako. Aan het eind van de dag mondde de muiterij uit in een staatsgreep.

Het Franse televisiestation RFI in Mali liet weten dat president Keita zijn ontslag zou hebben aangeboden. Zijn huis was omsingeld, zo blijkt uit foto’s die circuleren. Zijn aftreden is niet bevestigd. De premier van Mali, Boubou Cisse heeft de muiters gevraagd terug te keren naar de kazerne en een dialoog aan te gaan.

Overleg met de legertop

De opstandelingen, onder leiding van een aantal officieren in Kati, zouden de hele dag met de legertop overleg hebben gehad over de situatie. Het lijkt er nu steeds meer op dat de legerleiding in Bamako betrokken is bij de staatsgreep. Onduidelijk is of andere legeronderdelen in andere delen van het land zich hebben aangesloten bij de coupplegers uit Kati.

Dinsdagochtend haalden de soldaten uit Kati de wapens uit het depot. Ze gingen al in de lucht schietend de straat op. Uit steeds meer videobeelden blijkt dat ze juichend werden onthaald door bewoners langs de wegen waar ze met hun militaire voertuigen en wapens in konvooi reden. De pleinen van Bamako vulden zich dinsdagavond ook met enthousiaste medestanders van de soldaten.

Rond het kookpunt

De spanningen in het land zijn al maanden rond het kookpunt. Het vertrouwen in de president is tot een dieptepunt gedaald. De protestbeweging M5, de naam verwijst naar de eerste grote demonstratiedag op 5 juni dit jaar, bestaat uit oppositiepartijen, religieuze groepen, studenten, werkloze jongeren en leerkrachten. Al tweeënhalve maand wordt massaal gedemonstreerd voor het vertrek van Keita.

Een alternatief voor Keita, die ook wel IBK wordt genoemd naar zijn initialen, dient zich in het land niet echt aan. De M5-beweging wordt officieus geleid door de 66-jarige salafistische imam Mahmoud Dicko. Maar zijn agenda voor de toekomst blijft onduidelijk. Hij zegt ook geen bestuurlijke functie te willen bekleden.

Dinsdag werden ook in Bamako schoten gehoord bij het kantoor van de premier. In eerste instantie werden hoge officieren, die trouw zijn aan IBK opgepakt door de opstandige militairen. Ook een aantal ministers en de voorzitter van het parlement zou zijn vastgezet, maar een bevestiging ervan ontbreekt.

De twee toegangsbruggen naar de hoofdstad ten noorden en ten zuiden van Bamako zijn afgesloten. De nationale televisiezender bleef gewoon in de lucht. Personeel in overheidsgebouwen is geëvacueerd.

In 2012 ook al een coup

In 2012 pleegde soldaten uit Kati ook al een coup, toen zetten zij president Amadou Toumani Touré af. De chaos die dat veroorzaakte leidde tot een opstand van de Toeareg, een bedoeïenenvolk uit de Sahara, in het noorden van het land. Zij namen een groot deel van Mali in bezit, waaronder de oude stad Timboektoe. Het Franse leger kwam eraan te pas om de jihadistische Toeareg te verjagen.

In de daarop volgende verkiezingen in 2013 kwam IBK aan de macht. Onder zijn leiding is het verval alleen maar toegenomen. Grote delen van het land zijn in handen van aan Al-Qaida en IS gelieerde terreurgroepen. Etnische spanningen en grootschalige moordpartijen tussen de diverse volkeren nemen hand over hand toe. Het leger wordt verantwoordelijk gehouden voor slachtpartijen. De corruptie onder bestuurders, politici en overheidsambtenaren heeft ongekende proporties aangenomen. Economisch zit het land volledig aan de grond.

