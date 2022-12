Militaire junta Myanmar doodde 165 kinderen bij aanslagen dit jaar

De militaire junta in Myanmar heeft dit jaar 165 kinderen gedood bij zijn terreurcampagne om de bevolking te onderdrukken. De slachtoffers vielen in gebieden die niet in handen zijn van de coupplegers, onder meer bij bombardementen op scholen.

De regering in ballingschap van Myanmar, de Nationale Eenheidsregering (Nug) die is gevormd na de militaire staatsgreep vorig jaar februari, kwam met de cijfers naar buiten. Sinds de coup zijn in totaal al ruim vierhonderd kinderen omgekomen bij aanslagen van het leger. De speciale rapporteur voor de mensenrechten van de Verenigde Naties liet in juni dit jaar al weten dat in zestien maanden na de machtsgreep zo’n 260 scholen zijn aangevallen door militairen, altijd met het argument dat rebellengroepen zich daar zouden verschuilen.

Kogelgaten en bloedsporen

Bekend werd de luchtaanval met gevechtshelikopters in september dit jaar op het plaatsje Let Yet Kone in het noorden van Myanmar. Op een school daar zitten 240 kinderen in de leeftijd van zeven tot veertien jaar. Bij de luchtaanval, die circa zeven uur duurde, werden de schoolgebouwen en het nabijgelegen klooster met boordmitrailleurs onder vuur genomen. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven, onder wie elf kinderen. Videobeelden van het schoolgebouw tonen vele kogelgaten, bloedsporen en kapotgeschoten muren.

De junta heeft maar een deel van Myanmar in handen, voornamelijk het middelste stuk van het land met de hoofdstad Yangon en het noordelijk gelegen Mandalay. Het bevrijdingsleger van de prodemocratische krachten, gelieerd aan de Nug, controleert samen met etnische rebellengroepen de rest van het land. Een deel van de gebieden wisselen tussen de verschillende partijen. Daar vallen de meeste slachtoffers.

Achtergelaten schoolspullen in de school in Let Yet Kone, waar elf kinderen om het leven kwamen. Beeld ANP / EPA

De coupplegers onder leiding van generaal Min Aung Hlaing oefenen een terreurcampagne uit om de bevolking te onderwerpen. De junta heeft meer dan duizend kinderen ontvoerd en gegijzeld, zodat hun vaders zich meldden. Die vaders werden gezocht of moesten plaatsnemen in de Tatmadaw, zoals het leger heet.

Vrijlatingen

De Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) schat dat er al zo’n 16.600 opposanten willekeurig zijn gearresteerd sinds de staatsgreep. In een poging tot een charmeoffensief in november dit jaar zei de junta zesduizend gevangenen vrij te zullen laten. De teller van AAPP staat eind december op slechts 72. Een VN-rapport van juni beschuldigt de junta van het op grote schaal plegen van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Ondertussen proberen de generaals uit alle macht internationaal erkenning te krijgen voor hun regime. De junta wil een eigen ambassadeur sturen naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Tot nu is dat Kyaw Moe Tun, die nog is benoemd door de afgezette democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Het Geloofsbrievencomité van de Verenigde Naties, waar China, Rusland en de Verenigde Staten zitting in hebben, weigerde half december het verzoek om de huidige ambassadeur te vervangen.

