Militair Nazar Voznjoek: ‘Elke meter herwonnen land is doordrenkt met Oekraïens bloed’

Strijden volgens ‘Navo-standaarden’. Het is inmiddels een begrip in het Oekraïense leger. Op de vraag wat het betekent, legt militair Nazar Voznjoek het verschil uit tussen de Oekraïense en de Russische manier van vechten. “De Russen maken er een gehaktmolen van, zoals commandanten dat vroeger in het Sovjet-leger ook deden”, zegt hij. Voznjoek bedoelt dat er zo veel mogelijk manschappen tegelijk richting de voorste linies worden gejaagd om vooruitgang te boeken: het aantal doden telt niet. “Wij opereren volgens een vooraf bepaalde strategie. Onze commandant probeert mensenlevens te sparen.”

Woensdag bezoekt zijn oppercommandant, Volodymyr Zelensky, de Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Oekraïense president is present bij de aftrap van de zogeheten Navo-Oekraïne-Raad, een orgaan dat Oekraïne een permanente basis biedt voor samenwerking met de militaire alliantie. De lidstaten spreken intussen onderling over leveringen van wapens en munitie. Want los van het politieke wapengekletter mag het Oekraïense tegenoffensief niet vastlopen. “We gaan langzaam maar zeker vooruit. Elke meter herwonnen land is doordrenkt met Oekraïens bloed”, aldus Nazar Voznjoek, die erkent dat de eigen verliezen toch beduidend zijn.

Ook Oekraïense militairen volgen de Navo-bijeenkomst. “We hopen op het beste en bereiden ons voor op slechtste.” Na de maandenlange gevechten bij Cherson en Bachmoet heeft de officier uit het Zuid-Oekraïense Krivij Rih een maandje vrijaf, maar hij maakt zich alweer op voor nieuwe deelname aan de gevechten. “ Navo-lid zullen we niet gauw worden, want dat willen de VS en Duitsland niet. Maar als er meer wapens en munitie onze kant op komen, is dat al veel waard. We hebben Navo-wapens, maar die jagen we erdoor als ‘garjatsji pirosjki’”, zegt hij. Ofwel als warme broodjes.

82 procent van de Oekraïners wil Navo-lidmaatschap

De afgelopen weken probeerde Oekraïne zichzelf als aanwinst voor de Navo te positioneren in plaats van als potentiële last. Dat doen politici en publicisten door te wijzen op successen op het slagveld. ‘Al vijftien maanden lang slaan onze strijdkrachten een aanval af van het op een na sterkste leger ter wereld’, zo schreef Olena Haloesjka van het International Center for Ukrainian Victory vorige week in de Amerikaanse krant Politico. “Zo verdedigen we de Navo nu al tegen de voornaamste dreiging.”

Bij het toetredingsproces zijn hervormingen vereist. Zo moet er onafhankelijk toezicht komen op de defensiesector en moet er sprake zijn van eerlijke procedures rondom wapenaankopen. “Perspectief op Navo-lidmaatschap geeft de defensiehervormingen een enorme impuls”, denkt Olena Haloesjka, die in Oekraïne als vooraanstaand strijder tegen corruptie geldt. Ze wijst erop dat 82 procent van de Oekraïners lidmaatschap wenst. Dat cijfer was nooit zo hoog.

Op het slagveld heeft Oekraïne de diensten al lang bewezen, vindt Nazar Voznjoek. “In de praktijk is Oekraïne het meest gevechtsklare onderdeel van de Navo.” Negen jaar geleden nam hij al deel aan de Slag bij Ilovajsk, die te boek staat als een van de grootste veldslagen tegen de Russen. “We voerden een soort guerrilla-oorlog”, zegt de officier. “Toen ons land werd aangevallen, meldden de patriotten zich massaal voor de strijd: ze waren op en top gemotiveerd, maar het ontbrak aan training en voorbereiding”. Nu trainen nieuwkomers volgens diezelfde Navo-standaarden tactiek bij huis-tot-huisgevechten, leren ze hoe je gewonden behandelt op het slagveld en vervolgens evacueert, en krijgen ze les over de commandostructuur: de Navo-bevelhebbers leggen meer verantwoordelijkheid bij de lagere legerleiding. “Alleen al in onze brigade zijn honderden mannen en vrouwen in Europa getraind. Zij geven hun vaardigheden op hun beurt door aan de nieuwkomers.”

Het slagveld als wapenproeftuin

Ook laat Oekraïne zien met het Navo-wapentuig overweg te kunnen, vindt Olena Haloesjka. “Onze militairen beheersen de wapens sneller dan verwacht”, schrijft ze. “Het slagveld is een proeftuin geworden voor moderne wapens, zoals het Patriot-luchtverdedigingssysteem.” De Oekraïners onderscheppen er zelfs de Russische ballistische raketten mee.

De Navo-top stelt veel militairen ook teleur. “Als het erop aankomt, zal Oekraïne andere Navo-landen verdedigen. Dat zullen lidstaten als Hongarije, Albanië en Noord-Macedonië niet doen”, zegt Dmytro Kogan, een militair uit het Oost-Oekraïense Charkiv. “En op zulke momenten zeurt niemand over hervormingen.”

Angst voor Russische kernwapens

De militair, die nu ergens in de Donbas gelegerd is, wijst erop dat de Oekraïners in het verleden deelnamen aan verschillende internationale missies, zoals de door Amerika geleide coalitie in Irak. “Duizenden van onze militairen vochten mee”, aldus Dmytro Kogan. Bij de gevechten sneuvelden achttien militairen. “Zij stierven in het belang van een Amerika, dat ons de wapens afnam in ruil voor een waardeloos vod papier.”

De militair doelt op het Boedapest Memorandum. Bij die overeenkomst, in 1994, beloofde Oekraïne de kernwapens op het eigen grondgebied te vernietigen in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS, Groot-Brittannië en Rusland. Op dit moment is de angst voor Russische kernwapens voor verschillende lidstaten een beweegreden om Poetin niet te ‘provoceren’.

Vooralsnog is het leger vooral druk in eigen land. “We hebben te hoge verwachtingen gewekt”, zegt Nazar Voznjoek over het tegenoffensief. “Daardoor gingen mensen denken dat het snel, makkelijk en zonder bloedvergieten kon. Het tegenoffensief gaat zoals verwacht: moeizaam, traag, en tot op onze knieën in het bloed. Maar we gaan vooruit, langzaam maar zeker”, herhaalt hij dan.

