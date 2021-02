Militair machtsvertoon in Myanmar moet demonstranten afschrikken

De militairen laten zich steeds duidelijker op straat zien in Myanmar, met de kennelijke bedoeling om zo de protesten van burgers de kop in te drukken. Er zijn tekenen dat de aanwezigheid van pantserwagens en soldaten in de steden er inderdaad voor zorgt dat minder Myanmarezen durven te demonstreren tegen de militaire staatsgreep in hun land.

Zondag werden voor het eerst sinds de coup pantserwagens ingezet in Yangon, de grootste stad van het land. Ook in Myitkyina in het noorden en Sittwe in het westen zetten de militairen dit zware materieel in. In deze steden waren ook meer militairen op straat, onder wie leden van de 77ste divisie, een mobiele eenheid die berucht is vanwege haar optreden tegen eerdere protesten en opstanden van etnische minderheden.

Internet plat

De laatste dagen lijken er wat minder mensen openlijk te demonstreren, melden persbureaus op basis van ooggetuigen. Het is niet duidelijk of dit ligt aan vermoeidheid, na weken van protest, of aan een hardere opstelling van de militairen en de politie. De militaire leiders hebben zondag ook geruime tijd het internet in het land platgelegd, wat het organiseren van protesten moeilijker maakte.

Toch betoogden in Mandalay, de tweede stad van het land, maandag ruim duizend mensen voor het kantoor van een staatsbank. Tien trucks vol soldaten en agenten verjoegen de demonstranten, waarbij ze gebruikmaakten van stokken, katapulten, waterwerpers en rubber kogels. Daarbij vielen gewonden, al is niet bekend hoeveel.

Politie en militairen verrichten opnieuw arrestaties, zo zijn in de hoofdstad Naypidaw volgens ooggetuigen tientallen scholieren aangehouden. Sinds de coup van 1 februari zijn zeker vierhonderd mensen vastgezet, de meesten van hen werden opgepakt bij de dagelijkse protesten in verschillende steden maar ook ’s nachts worden mensen van hun bed gelicht.

Walkietalkies

De demonstranten eisen onder meer de vrijlating van de politieke leider Aung San Suu Kyi, die op de dag van de coup is opgepakt. Haar partij won de verkiezing van november vorig jaar, maar de militairen erkennen die uitslag niet. Coupleider Min Aung Hlaing heeft gezegd dat er nieuwe verkiezingen komen, maar geen datum genoemd.

Suu Kyi moest maandag voor de rechter verschijnen in verband met een kleine aanklacht: ze zou illegaal zes walkietalkies hebben geïmporteerd. De zitting is echter op het laatste moment verdaagd naar woensdag en de internationaal bekende politica blijft ondertussen vastzitten.

Suu Kyi leidde op de achtergrond de democratische regering van Myanmar sinds verkiezingen in 2015. Die vonden plaats na bijna een halve eeuw van militaire dictatuur, waarbij zij langdurig in huisarrest zat.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Naast demonstraties zijn er op veel plaatsen ook acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de militaire staatsgreep. Zo hebben veel artsen, ingenieurs en andere beroepsgroepen het werk neergelegd. Zij zeggen dat vol te willen houden totdat de politieke leiders worden vrijgelaten en de militairen de macht weer afstaan.

