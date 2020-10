Milieuramp Kamtsjatka nog altijd met raadsels omgeven

Was het vulkanische activiteit, een najaarsstorm, giftige algen of toch in zee gelekte olie, raketbrandstof of andere gifstoffen? Sinds eind september zoeken wetenschappers en overheidsdiensten naarstig een verklaring voor de milieuramp die zich heeft voltrokken voor de kust van het schiereiland Kamtsjatka in het Russische Verre Oosten. De conclusies van de voorlopige onderzoeken staan soms haaks op elkaar, al kunnen veel van de meer exotische mogelijke oorzaken inmiddels terzijde worden gelegd.

Surfers trokken het eerst aan de bel. Ze kwamen terug van het populaire Chalaktyrski-strand niet ver van de regionale hoofdstad Petropavlovsk-Kamtsjatski met vergiftigingsverschijnselen en brandende ogen. Er dreef geel schuim in de branding en over een groot gebied was de kust bedekt met de lijken van ontelbare zee-organismen.

Een plaatselijke duiker kwam verbijsterd terug van een bezoek aan de zeebodem. Al het leven leek er weggevaagd. Hij had zoiets de afgelopen veertig jaar nog nooit meegemaakt. Het herstel van de afgestorven bodemfauna zal naar verwachting vele jaren in beslag nemen.

Uniek natuurgebied en Werelderfgoed-status

Er werd groot alarm geslagen en dat drong al snel door tot Moskou. Voor het besef van de urgentie hielp het dat Kamtsjatka een in de wereld uniek natuurgebied is, bij de Unesco de status geniet van Werelderfgoed-gebied en de belangrijkste geboortegrond is van zalm in de wereld.

De regionale autoriteiten bagatelliseerden aanvankelijk de situatie. Videobeelden van het strand moesten aantonen dat alles normaal was. Als verklaring voor de verontreiniging en de dode zeedieren voerden zij een natuurlijke oorzaak aan. Inmiddels hebben specialisten de invloed van vulkanen (waaraan Kamtsjatka rijk is), aardschokken en weersomstandigheden naar het rijk der fabelen verwezen.

Ook olieverontreiniging, in beperkte mate vastgesteld, kan de massale sterfte op de zeebodem niet verklaren. Olie treft vooral organismen aan het zeeoppervlak, niet op een diepte van 10-15 meter.

Chemische verontreiniging ligt meer voor de hand, mogelijk afkomstig van twee locaties niet ver van de kust waar respectievelijk raketbrandstof en kunstmest liggen opgeslagen. Gifstoffen zouden na zware regenval via rivieren in de Grote Oceaan kunnen zijn beland. Maar de genomen watermonsters die in Moskou en Vladivostok worden geanalyseerd hebben deze versie vooralsnog niet bevestigd. Wel zijn verhoogde concentraties ijzer, ammonium en fosfaten geconstateerd.

‘Milieuramp is hoe dan ook mensenwerk’

Chemicus Rem Ljandsberg van de Technische Universiteit op Kamtsjatka gelooft daarom stellig dat de milieuramp hoe dan ook mensenwerk is en mogelijk is te wijten aan ongezuiverd afvalwater, zei hij tegen het persbureau Interfax.

De overheid blijft niettemin vasthouden aan een natuurlijke oorzaak. Volgens de gouverneur van Kamtsjatka, Vladimir Solodov, wijst onderzoek uit dat giftige algenbloei de boosdoener is. De verontreiniging heeft ‘een lokaal karakter', zei hij vrijdagmiddag in een videoboodschap. Het leven op de zeebodem ‘is niet volledig uitgestorven’. “Dat betekent dat de eerdere meldingen van totale sterfte in het gebied rond de Avatsja-baai niet zijn bevestigd. Dat is goed nieuws.”

Wetenschappers en milieuorganisaties zetten vraagtekens bij de algenhypothese, vooral omdat de omvang van de calamiteit ongekend is. Giftige algen kunnen volgens hen wel verantwoordelijk zijn voor brandende ogen en andere ongemakken bij mensen en dieren, maar niet voor totale sterfte van organismen op de zeebodem.

En ook de gouverneur lijkt nog niet geheel zeker van zijn zaak: “Hoewel dit de dominerende hypothese is, sluiten we andere versies niet uit.” Daarom raadt hij de plaatselijke bevolking aan voorlopig maar beter het contact met zeewater te vermijden.

