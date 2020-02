Mila (16) noemde de islam een ‘schijtreligie’, nu heeft ze de hele dag politiebescherming nodig

Haar naam en adres gaan rond, ze zullen haar opwachten na schooltijd, haar verkrachten, zoutzuur over haar heen gooien. Of beter nog, eerst verkrachten en daarna doden. Voor Mila brak de hel los, nadat zij op 18 januari op Instagram haar ongezouten mening over de islam had gegeven. Ze wordt bewaakt, naar school gaan is onmogelijk.

Er komt een oplossing voor de scholier uit de buurt van Lyon, beloofde minister van onderwijs Jean-Michel Blanquer donderdag via de radio. “Wij beschermen dit meisje”, verzekerde hij. En, zo voegde de bewindsman er waarschuwend aan toe: “Godslastering is sinds 1881 in dit land geen misdaad meer. Laat vooral niemand denken dat we hier op een of andere manier op terugkomen.”

Lawine van reacties

Dat was een duidelijke verwijzing naar het commentaar van zijn collega, minister van justitie Nicole Belloubet. Die veroordeelde weliswaar de bedreigingen, maar liet in één moeite door weten dat het beledigen van een religie ook heel erg is. Na een lawine van boze reacties moest Belloubet daarvoor haar excuses aanbieden. Ook erkende ze nu dat in Frankrijk alles gezegd mag worden over een godsdienst of over een ideologie.

In de video die Mila postte voor dertig abonnees richt ze zich op de islam. Letterlijk zegt ze: “Het is een schijtreligie. De Koran is één en al haat. Ik heb gezegd hoe ik erover denk en ik krijg er geen spijt van: jullie religie is een schijtgodsdienst en ik stop mijn vinger in het poepgaatje van jullie God, bedankt en tot ziens allemaal!”

Aanleiding voor haar uitbarsting waren beledigingen van een jongen van wie ze de avances een paar uur eerder tijdens een live had afgewezen. Hij maakte de openlijk lesbische Mila uit voor ‘gore pot’ en ‘vuile Française’.

Inmiddels heeft Mila op tv spijt betuigd over haar woordkeus en gezegd dat zij niemand wilde beledigen die zijn religie vreedzaam belijdt, maar dat zij van haar boodschap niets terugneemt. “Blasfemie is een recht.”

Twee maten

En gelijk heeft zij, menen tal van intellectuelen die zich met de zaak zijn gaan bemoeien. Aanleiding en context doen niet ter zake, schrijven bijvoorbeeld Élisabeth Badinter en Jean-Pierre Le Goff. “Niets van wat Mila zegt is illegaal. Toch overwoog het Openbaar Ministerie onderzoek te doen naar haar video, terwijl van het begin af aan evident was dat religiekritiek, ook als die grof is verwoord, niet gelijk staat aan het aanzetten tot haat.”

Volgens Badinter en Le Goff is meten met twee maten het nieuwe normaal is geworden als het om de islam gaat. Als het christendom wordt beledigd blijft het stil, maar gekwetste en dreigende moslims kunnen steevast rekenen op begrip of een beleefd zwijgen, meent het duo. Zelfs als zij zich zich misdragen.

Ook de in Frankrijk erg actieve antiracistische, dekoloniale feministen meten met twee maten, meent essayiste Eugénie Bastié. “We horen niets van ze nu.”

