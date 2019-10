Mike Pence: ‘Turkije schort opmars Syrië 5 dagen op na deal met VS’

De Amerikaanse vicepresident bracht het nieuws van de ‘rustpauze’ na samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, in Ankara om tafel te hebben gezeten met de Turkse president Recep Erdogan in diens presidentieel paleis. De vergadering met Erdogan en de Turkse vicepresident Fuat Okay duurde meer dan vier uur, veel langer dan aanvankelijk werd verwacht.

De afspraak houdt in dat de Turken hun activiteiten in Syrië voor 120 uur opschorten zodat de Koerdische YPG-troepen zich kunnen terugtrekken. Alle militaire operaties worden stilgelegd, zo maakte Pence bekend. Hij zei ook dat de Koerden ervan op de hoogte zijn, en dat hij de garantie heeft gekregen van de Koerdische strijdgroepen dat zij zich zullen terugtrekken. Deze aftocht van de Koerden zou al in volle gang zijn.

Als die Koerdische terugtrekking voltooid is, zullen de Turken hun militaire operaties staken, aldus Pence.

Mike Pence tijdens zijn persbriefing op de Amerikaanse ambassade in Ankara, waar hij het Turkse staakt-het-vuren bekendmaakt. Beeld AP

De Amerikaanse troepen, die zelf ook bezig zijn zich terug te trekken uit Syrië, zullen zich er niet mee bemoeien. Pence zei dat het creëren van een bufferzone van ruim 25 kilometer breed - de reden voor Erdogan om het land binnen te vallen - ‘in het belang is van de Koerden’. Pence zegt verder niks ‘aangeboden’ te hebben aan de Turken, anders dan het opheffen van sancties.

De Turkse aanval heeft voor een humanitaire crisis gezorgd in het noorden van Syrië, waar momenteel 200.000 mensen op de vlucht zijn. Ondertussen zijn veel door Koerden bewaakte IS-gevangenissen onbeheerd achtergelaten. Aan het thuisfront moet president Trump zich weren tegen de kritiek dat hij de Koerden, zijn voormalige bondgenoten, in de steek heeft gelaten. Trump zelf noemde zijn beslissing strategisch briljant, en had gedreigd Turkije economisch te vernietigen als Erdogan en Pence niet tot een overeenkomst zouden komen.

President Donald Trump sprak van geweldig nieuws uit Turkije. “Miljoenen levens gespaard”, twitterde Trump.