Migratievoorstellen van de Europese Commissie laten tal van vragen onbeantwoord

Ze zien er allemaal gelikt uit, de ‘fact sheets’ waarmee de Europese Commissie woensdag haar langverwachte asiel- en migratiepact presenteerde. Als het aan Brussel ligt, wordt dat beleid een goed geoliede machine: akkoorden met derde landen die hun inwoners zo veel mogelijk bij zich moeten houden, betere afscherming van de EU-buitengrenzen, snelle beoordeling van arriverende asielzoekers, slagvaardiger terugsturen van degenen die niet welkom zijn, en tot slot een solidaire verdeling onder alle 27 lidstaten van vluchtelingenopvang.

Probleem is: het ligt niet aan Brussel. Het alomvattende en ingrijpende pakket voorstellen dat de commissie na maanden voorbereidend werk heeft neergelegd, wordt de komende maanden de speelbal van de lidstaten en het Europees Parlement. Dat wordt weer een zwaar, politiek beladen gevecht, zeker in landen waar verkiezingen op til zijn.

“Wij stellen vandaag een Europese oplossing voor”, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “Die moet het vertrouwen tussen lidstaten herstellen, alsmede het vertrouwen van burgers in ons vermogen om migratie als Unie in goede banen te leiden.”

Vicevoorzitter Margaritis Schinas van migratie (officiële portefeuille: ‘bevorderen van onze Europese levenswijze’) voegde daaraan toe: “Moria herinnert ons er sterk aan dat de tijden voorbij zijn dat we in een half afgebouwd huis kunnen leven”, verwijzend naar de erbarmelijke omstandigheden voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.

Nadruk op tegengaan

In de voorstellen ligt de nadruk – veel meer dan in het huidige beleid – op het tegengaan van migratie.

Na aankomst in Europa moeten de beoordelingsprocedures aanzienlijk worden versneld: een eerste screening binnen vijf dagen, om snel te beoordelen of de asielzoekers kansloos of kansrijk zijn. In dat laatste geval komen ze in een asielprocedure die maximaal twaalf weken mag duren. Het zijn allemaal ambities die de afgelopen jaren ook al in verschillende variaties zijn voorgesteld (denk aan de aloude ‘hotspots’), maar die nooit echt hebben gewerkt. De situatie op Lesbos was daarvan opnieuw een schrijnend voorbeeld.

De Europese Commissie stapt definitief af van het idee dat lidstaten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen, zoals ze dat tijdens de migratiecrisis van 2015 wel heeft geprobeerd.

In plaats daarvan komt er een solidariteitssysteem ‘à la carte’. Als de druk op bepaalde landen zoals Spanje, Italië en Griekenland te groot wordt, moeten andere landen bijspringen. Maar hoe ze dat doen, daarin hebben ze enige vrijheid. Als ze niet bereid zijn asielzoekers van die landen over te nemen (zoals enkele oostelijke lidstaten dat weigerden in 2015), dan kunnen ze opteren voor wat in Brussels-speak ‘return sponsorship’ wordt genoemd.

Ze moeten zich in dat geval ontfermen over een x-aantal afgewezen asielzoekers in een van die overbelaste landen, en zorgen voor hun terugkeer naar land van herkomst. Daarbij mogen ze de nationaliteit kiezen. Sommige landen hebben nu eenmaal betere diplomatieke betrekkingen met – bijvoorbeeld – Pakistan, Bangladesh of Marokko dan andere.

Acht maanden om de terugreizen voor elkaar te krijgen

Als landen voor dat return sponsorship kiezen, hebben ze acht maanden de tijd om de terugreizen ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Lukt dat niet in die tijd, dan moeten ze de betreffende asielzoekers overplaatsen naar hun eigen land, om van daar verder aan die terugkeer te werken.

Nu gaat het nog vaak mis met die uitzettingen, omdat de landen van herkomst weigeren mee te werken. Naar schatting niet meer dan 40 procent van de afgewezen asielzoekers reist daadwerkelijk terug.

Wat de commissie betreft zijn de lidstaten verplicht om te kiezen tussen deze twee: herverdeling asielzoekers, of meewerken aan concrete terugkeerbeleid in andere landen. Deze constructie riep na de presentatie tal van vragen op: wat gebeurt er bijvoorbeeld in het theoretische geval dat alle 27 landen kiezen voor dat laatste? In dat geval zegt de commissie een stok achter de deur te hebben, maar dat zou linksom of rechtsom toch weer neerkomen op de verplichte landenquota die in 2015 zo’n fiasco werden.

Kortom: er is nog genoeg om op te kauwen voor alle betrokkenen, voordat er (op z’n vroegst volgend jaar ) overeenstemming is onder de 27 lidstaten over een gezamenlijke aanpak.