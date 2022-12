Migratiedrukte leidt tot excessen en spanning in Brussel

In Bulgarije is een politiebureau dat beschikt over een kooi. Daarin worden mensen die illegaal de grens overgestoken zijn en vervolgens worden opgepakt, opgesloten voordat ze terug over de grens worden gezet.

Het is niet de enige plek waar het er zo aan toegaat. In Hongarije zijn het zeecontainers. Aan de buitengrenzen van Europa zijn meer van dit soort clandestiene gevangenissen neergezet, waar migranten worden opgesloten. Dat ontdekte de journalistieke onderzoeksgroep Lighthouse Reports, dat vandaag zijn bevindingen presenteert.

De kerkers die Lighthouse Reports aantrof zijn betaald met geld uit de EU en worden de gevangenen er bewaakt door Europese grenswachten.

Mensen die erin ondergebracht zijn geweest, spreken van kleine ruimtes waarin mensen zo dicht opeen worden gepakt, dat ze niet kunnen zitten. Er zijn geen toiletten of stromend water. De mensen worden geduwd en geslagen.

Nog steviger grensbeleid

De onthullingen komen naar buiten op de dag dat de Europese ministers van asiel en migratie met elkaar overleggen in Brussel. De Nederlandse staatssecretaris Eric van der Burg kwam gisteravond al in Brussel aan om met zijn collega’s uit België, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg te praten over hoe ze moeten omgaan met de vele migranten in hun landen.

Van der Burg wil van de EU vooral een nog steviger grensbeleid. “De tijd van praten is voorbij”, zei hij. “We zijn het zat dat de regels die er zijn, niet worden uitgevoerd. Dat is eigenlijk de samenvatting”, aldus Van der Burg gisteravond.

Van der Burg zei dat in de hal van het Belgische ministerie van financiën, waar de bijeenkomst plaatsvond. Nederland wil daar met ‘gelijkgestemde landen’ een gezamenlijk standpunt bepalen over zogenoemde secundaire migratie. Een aantal van de migranten die zich nu melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, is al in een ander Europees land geregistreerd. Dat land zou de asielaanvraag moeten behandelen, zei gisteravond ook de Belgische minister van asielzaken, Nicole de Moor.

“Als we deze kwestie niet aanpakken, zullen mensen die van de ene lidstaat naar de andere dolen druk blijven zetten op het systeem”, zei De Moor. Ook België kan de hoeveelheid asielzoekers niet aan, net zo min als Oostenrijk.

We redden het niet meer

“We redden het gewoon qua opvang niet meer”, zegt Van der Burg, die ook tijdens het ontbijt vandaag over migratie zal praten met bevriende noordelijke lidstaten. Bij dat ontbijt zal ook het Verenigd ­Koninkrijk aanschuiven, omdat daar veel mensen aankomen via het Kanaal.

Dan vergaderen alle 27 EU-­ministers van asiel en migratie met elkaar. De noordelijke lidstaten zullen een betere registratie en een werkend terugzendsysteem naar de landen van aankomst en herkomst eisen. De kans dat ze vandaag al afspraken maken, is niet heel groot. Noord- en Zuid-Europa zijn het al jaren oneens over een gezamenlijke aanpak. Daarom ligt iedere voortgang op het migratiepact, dat de Europese Commissie in 2020 presenteerde, stil.

Ook bij deze vergadering zal dat pact niet worden aangenomen. Diplomaten verwachten dat pas in 2024. “We kunnen wel vast op deelonderwerpen voortgang maken”, zegt de Belgische minister hoopvol.

De Europese Commissie laat per mail weten dat ze ieder geweld aan de grens veroordelen en roepen de verantwoordelijke landen op onderzoek te doen. Op de vragen over de geldstromen vanuit de EU naar de grensoperatie, kon de Commissie nog geen antwoord geven

