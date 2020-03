Migranten stuiten in Griekenland op hekken en boze bewoners

Duizenden mensen – onder wie Syriërs, Afghanen en West-Afrikanen – zijn bij de grens tussen Turkije en Griekenland in niemandsland beland. Onder hen zijn veel families met kinderen die in de kou bivakkeren. Ze werden niet tegengehouden door Turkse grensbewakers maar zijn nu op Griekse hekken gestuit waar ze langs proberen te komen. Sommigen proberen zich toegang te verschaffen door met stenen te gooien; anderen zwaaien met witte zakdoeken en roepen ‘vrede, vrede’. Ze komen niet voorbij de Griekse grenswachten die inmiddels hulp hebben gekregen van militairen en politie die traangas inzetten.

De mensen die toch langs de barrières hebben weten te komen, worden in witte busjes afgevoerd. Athene zegt sinds zaterdag al 183 mensen te hebben gearresteerd. Ze zullen worden teruggestuurd zonder te worden geregistreerd. Een asielverzoek indienen zal niet lukken; Athene zal de ­komende maand geen nieuwe asielverzoeken in behandeling nemen heeft het maandag aangekondigd.

Vluchtelingen bij de Turks-Griekse grens. Beeld AP

Ook over het water waagden ­migranten en vluchtelingen een ­poging om de grens te passeren; zo’n duizend mensen zouden de afgelopen paar dagen op de Griekse eilanden zijn aangekomen. Niet iedereen bereikte de overkant. Maandag overleefde een jongen van zes of zeven jaar – waarschijnlijk afkomstig uit Syrië – de overtocht niet. De boot waar hij met bijna vijftig andere mensen op zat op weg naar Lesbos sloeg om. Wat er ­precies is gebeurd is nog onduidelijk. De Griekse kustwacht heeft de andere opvarenden wel kunnen redden. Ze heeft haar Turkse collega’s gevraagd de boten tegen te houden, maar die geven geen gehoor aan die oproep. Een groepje inwoners van Lesbos ­probeerde zondag in de haven eigenhandig boten met vluchtelingen en migranten aan boord te beletten voet aan wal te zetten.

Ook blokkeerden zij de toegangs­wegen naar het opvangkamp Moria, waardoor honderden mensen nood­gedwongen in de haven moesten blijven.

Vorige week uitten bewoners op Lesbos al hun onvrede over de situatie op hun eiland waar duizenden asielzoekers in het overvolle kamp worden opgevangen. Toen zij protesteerden tegen de komst van een gesloten ­detentiecentrum voor asielzoekers op hun eiland, kwamen zij in botsing met de Griekse politie.

Lees ook:

Op Lesbos overheerst wanhoop en chaos

Op de Griekse eilanden protesteren bewoners tegen de komst van gesloten detentiecentra voor migranten.