Mickaël H. was toch geen gewone werknemer, maar een terrorist

H. plande zijn daad zorgvuldig en opereerde uiterst koelbloedig. Donderdag verliet hij tijdens de lunchpauze zijn post op de IT-afdeling van de inlichtingendienst van de Parijse politie om twee messen te kopen, een groot keukenmes en een oestermes. H. kwam zonder problemen door de controle van de prefectuur – het hoofdkwartier van de gendarmerie voor Parijs en omstreken. Op werknemers met een badge wordt nauwelijks gelet, wist H.

De videobeelden van zijn terugkomst tonen hoe hij doodkalm naar binnen wandelde. De moorddadige tocht die hij niet veel later later begon was ‘extreem gewelddadig’ en duurde slechts 7 minuten. Bij een van zijn vier slachtoffers sneed hij de keel door. Toch ging de zaak in eerste instantie naar de gewone recherche en niet naar het gespecialiseerde anti-terreur parket. “De dader heeft op geen enkel moment in negatieve zin de aandacht getrokken”, verzekerde minister van binnenlandse zaken Castaner een paar uur na de moorden.

Bekeerd tot de islam

De media werden op het verkeerde been gezet. En masse gaven ze zich over aan speculaties over de vraag waartoe overwerkte of teleurgestelde werknemers – de slechthorende H. zou hebben geworsteld met een gebrek aan carrièreperspectief – in staat zijn. Het bericht dat H. zich had bekeerd tot de islam bracht hierin weinig verandering. ‘Dit feit zegt op zichzelf niets’, zo benadrukte bijvoorbeeld de belangrijkste actualiteitenzender zender BFM-TV steeds.

Vrijdagavond viel het beeld dat rond H. was ontstaan definitief in duigen. H. had zich niet zomaar bekeerd tot de islam. In juli 2015 verbaasde hij zijn collega’s met zijn visie op de aanlag op Charlie Hebdo van januari 2015. Zijn letterlijke woorden: “Het is hun verdiende loon”. Vervolgens werd onthuld dat hij contact had met salafisten, dat hij vrouwen weigerde de hand te schudden, dat zijn moskeebezoek – in traditionele djelebba – frequenter was geworden. En dat zijn vrouw een actieve, aanmoedigende rol speelde. Op de dag van de aanslag wisselden zij zo’n dertig zwaar religieus getinte sms’jes uit. In een van de berichten staat: ‘Alleen God zal over je oordelen.’

Inmiddels staat Castaner onder grote druk om af te treden. Daar peinst hij niet over, zei hij zondag. “Dat er iets heel erg mis gegaan is duidelijk”, gaf hij toe. De fout is, volgens Castaner gemaakt op het moment dat H. zijn alarmerende commentaar op de ‘Charlie’ gaf. Zijn collega’s wilden niet schriftelijk aangifte doen waardoor de klacht de top van de prefectuur nooit bereikte. Vervolgens werd de geschiktheidsverklaring van H. – die nodig is om toegang tot geheime informatie te krijgen – gewoon verlengd. Een onderzoek moet uitwijzen of Castaner gelijk heeft. Mogelijk wilde de prefectuur de radicalisering van H. verdonkeremanen, aldus Noam Anouar van de politiebond VIGI Police. “Sommigen willen eerst en voor alles de prefectuur beschermen” zei Anouar tegen de radiozender Europe 1. “Na de rouwperiode moeten we zien wie verantwoordelijk was voor deze rampzalige communicatie.”

