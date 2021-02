Michelangelo’s schepping van Adam veroorzaakt controverse in Soedan

In Soedan is een rel ontstaan over het beroemde fresco ‘De schepping van Adam’ van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel van het Vaticaan. Afbeeldingen in een nieuw geschiedenisboek leidden tot hysterische reacties van conservatieve imams, vooral in de hoofdstad Khartoem.

Tijdens het vrijdagmiddaggebed hield imam Mohamed al-Amin Ismail in januari het bewuste geschiedenisboek omhoog in de moskee. Het werk van Michelangelo is in zijn ogen je reinste ketterij en propageert atheïsme.

Vooral de verbeelding hoe God leven schenkt aan Adam wanneer beider handen met uitgestoken vingers elkaar raken, kan geen genade vinden bij de imam. “Dit is een afbeelding van God in een menselijke vorm”, riep hij verontwaardigd uit. God (Allah) mag niet worden afgebeeld in de islam. De imam, te zien op een video op YouTube, roept dan 46 keer dramatisch “Allah” om zijn pijniging over de afbeelding kracht bij te zetten. Woedend schreeuwt hij daarna: “Sluit alle scholen”.

De vinger op de zere wond

Andere imams, die getrouw zijn gebleven aan de afgezette dictator Omar al-Bashir, sloten zich bij hem aan. De directeur van het instituut dat de schoolcurricula moet ontwikkelen, Omar al-Qarray, werd daarna met de dood bedreigd. Minister-president Abdalla Hamdok van de overgangsregering bevroor de introductie van het nieuwe lesprogramma. Al-Qarray nam ontslag. Zijn motivatie: “Ik kan onmogelijk doorgaan met een regering die het resultaat is van de volksopstand en die zich nu gewonnen geeft aan de krachten van het oude verslagen regiem.”

Hij legde hiermee de vinger op de zere wond. De afzetting van Al-Bashir ging gepaard met een uitdrukkelijk verlangen naar democratische hervormingen. Essentieel daarbij was de afschaffing van de sharia, die sinds 1989 het leven in Soedan domineerde. Hamdok schafte het alcoholverbod voor niet-moslims af en de strikte kledingvoorschriften voor vrouwen.

De beweging die de volksopstand vanuit alle geledingen in Soedan leidde, de Sudanese Professionals Association (SPA) reageerde als door een wesp gestoken. Het gaat om een geschiedenislesboek voor de zesde klas en geen religieus boek. Schoolcurricula moeten worden vastgesteld door onderwijsexperts op wetenschappelijke basis, zo liet de SPA weten.

De SPA staat de vrijheid van godsdienst voor in een land dat een grote minderheid van christenen en gelovigen van andere religies kent, en ook veel gematigde moslims. De afbeelding van ‘De schepping van Adam’ ligt nu als een hete aardappel op tafel tussen conservatieve islamisten van het oude regiem en de vernieuwers die de volksopstand leidden.

