Michel Barnier maandag niet naar Londen; Brexit-overleg lijkt stil te liggen

Na een vrijdag vol brexit-onzekerheid is het nu helder: EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn team gaan maandag niet naar Londen voor een nieuwe overlegronde. Van Britse kant is hem te kennen gegeven dat onderhandelen op deze manier geen zin heeft.

Premier Boris Johnson maakte vrijdag bekend dat zijn land zich voorbereidt op een no-deal-brexit per 1 januari, maar hij gooide de deur naar Brussel ook weer niet helemaal dicht. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet daarop weten dat Barnier maandag gewoon afreist naar Londen. Dat gaat dus toch niet door.

Barnier voerde vrijdag gepland overleg (per beeldverbinding) met zijn Britse evenknie David Frost, maar het enige dat zij hebben afgesproken is dat ze maandagmiddag weer met elkaar gaan bellen ‘om te discussiëren over de structuur van de onderhandelingen’, aldus Barniers woordvoerder.

'Fundamenteel andere benadering’

Die laatste formulering duidt erop dat de EU nog steeds gelooft in het overleg en in een uiteindelijk akkoord. Maar Londen wil alleen verder praten als de EU zich daarbij bedient van ‘een fundamenteel andere benadering’, aldus Johnson.

Op hun Europese top eisten de 27 EU-regeringsleiders donderdag juist dat de Britten moesten bewegen om overeenstemming mogelijk te maken. Tegelijk maakten ook zij duidelijk dat iedereen in de EU zich moet voorbereiden op een no-deal-brexit aan het einde van de huidige overgangsperiode. Zo’n scenario zal leiden tot handelsbelemmeringen, grote economische schade en mogelijke chaos aan grenzen.

