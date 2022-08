Michaïl Gorbatsjov: ‘Ik wilde alles democratisch oplossen, we waren toch geen bananenrepubliek?’

De voormalige leider van de Sovjet-Unie, Michaïl Gorbatsjov, is op 91-jarige leeftijd overleden, meldt het Russische persbureau Interfax. Hij geldt als hervormer van de alleenheersende communistische partij van de Sovjet-Unie. Adjuct-hoofdredacteur Wendelmoet Boersema sprak de oud-Sovjetleider in 2001. Het interview leest u hieronder.

“Op 19 augustus 1991 werden we in het ene land wakker, op 21 augustus waren we in een ander terechtgekomen”, Aldus Boris Jeltsin in zijn memoires over de mislukte coup die een eind maakte aan ruim 70 jaar communistische heerschappij. De geest van Gorbatsjovs perestrojka was definitief uit de fles, de Sovjet-Unie viel uiteen.

Michaïl Sergejevitsj Gorbatsjov, al tien jaar wordt er gespeculeerd of u de coup zag aankomen. Coupplegers als premier Pavlov en ook vice-president Janajev hebben gezegd dat u van de staatsgreep op de hoogte zou zijn geweest, zelfs aan de voorbereiding zou hebben meegedaan. Hoe luidt uw versie?

“Dat laatste is volstrekt niet waar. Maar ik wist natuurlijk dat deze mensen het op mij voorzien hadden. Vanaf de verkiezingen in 1989 torpedeerden zij de democratische en markthervormingen. Meer dan eens probeerden ze me af te zetten op zittingen van de Opperste Sovjet. Er is wel eens de parallel getrokken met Jezus, die wist ook wat Judas uiteindelijk zou doen. De putsch is gepleegd door reactionaire krachten uit mijn kring, uit de partij en het staatsapparaat. De oude nomenklatura, die begreep dat door mijn hervormingen hun macht voorbij was.

“Wáár is dat ik begin 1991 opdracht gaf de procedure van een noodtoestand uit te werken. In onze wetten was daar niets over geregeld.

“Dat heeft ons bijvoorbeeld bij de onlusten in Bakoe een jaar eerder gehinderd. Mogen tijdens een noodtoestand kranten uitkomen, werkt de Opperste Sovjet? Op dergelijke vragen wilde ik antwoord.”

Was het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 na de putsch onvermijdelijk of heeft u fouten gemaakt?

“Ach, fouten. Hoeveel wodka is er wel niet gedronken op de vriendschap der volkeren van de Sovjet-Unie? Ik geloof niet in historische ‘onvermijdelijkheid’. De Baltische republieken zouden niet blijven, begreep ik in 1989. Maar de Kaukasische en Centraal-Aziatische wel, als de putsch niet had plaatsgevonden.

“Duidelijk was dat de oude Sovjet-Unie, die bureaucratische gecentraliseerde moloch, niet verder kon. Of ze zou in rampspoed uiteenvallen, of we moesten haar geleidelijk hervormen. Dat laatste heb ik geprobeerd.

“Ik heb me vergist in de tijd. Het was beter geweest eerder te beginnen met de hervorming van de communistische partij, me te ontdoen van m’n reactionaire tegenstanders. Maar ik wilde alles democratisch oplossen, met partijconferenties en verkiezingen. We waren toch geen bananenrepubliek?

“Kranten schreven: Gorbatsjov komt met plannen voor een Sovjet-Unie in nieuwe vorm om voor zichzelf een plek te creëren als president. Maar dan zou ik nooit met hervormingen begonnen zijn.

“Ik was ervan overtuigd dat mijn tegenstanders de strijd openlijk op het politieke toneel zouden voeren, zoals ze tot dan toe deden. En dan zouden ze verliezen, omdat ik nog genoeg steun genoot bij de bevolking van de Unie.”

Hoe wilt u in de geschiedenisboeken terechtkomen?

“Ik begon de perestrojka, een kolossaal project. Ik betreur het niet dat ik niet ‘geoogst’ heb. Daar ben ik mild in geworden. Er is geen rechte weg in de geschiedenis. Maar om mij een mislukking te noemen om wat gebeurd is... In onze geschiedenis zijn meer ‘dubbele’ figuren, zoals tsaar Aleksander I. Onthou: de hervorming van een immens land als de Sovjet-Unie kende geen precedent.”

U adviseert president Vladimir Poetin. Wie is hij?

“Toen hij aantrad kende ik hem niet goed. Maar ik vind nu dat we hem moeten steunen. Ondanks de grote fouten die hij in zijn eerste jaar heeft begaan, zoals zijn optreden tijdens de ondergang van de Koersk. Poetin is steeds professioneler. Zijn streven naar stabiliteit is goed. Maar hij moet meer praten, meer overleggen. Dat heb ik hem ook gezegd, net als ‘geen vrijheid zonder massamedia’. Poetin schrikt mij niet af, hij wil geen dictatuur.”

U bestuurt een politieke denktank, spreekt nog regelmatig wereldleiders en bent voorzitter van de Sociaal-Democratische partij, een kleine partij in Rusland. Droomt u nog van een terugkeer in de hoogste politiek?

“Nee.”

Met dank aan het Moskouse Radio Svoboda, waar de ontmoeting met Gorbatsjov plaatsvond.