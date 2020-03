Mexicaanse vrouwen staken uit protest tegen machogeweld en ‘femicides’

Wat zou er gebeuren als alle vrouwen een dag verdwijnen? Met die vraag in het achterhoofd blijven Mexicaanse vrouwen vandaag weg van kantoren, scholen en het openbaar vervoer. Ze protesteren tegen het groeiende aantal moorden op vrouwen, ‘femicides’, zoals de activisten ze noemen. De staking is de dag na Internationale Vrouwendag, waarvoor wereldwijd miljoenen vrouwen de straat op gingen.

Maar vandaag is het stil op de straten van Mexico. Een man plaatst een foto op Twitter van een zo goed als leeg metrostation, middenin de ochtendspits. “Normaal staan hier veel vrouwen te wachten”, schrijft hij erbij.

Así luce los vagones exclusivos de mujeres en la estación zapata el día de hoy #El9NadieSeMueve normalmente hay muchas mujeres esperando el metro, se nota la ausencia pic.twitter.com/ARjP1h6ccW — El 7 chinos (@7Chin0s) 9 maart 2020

Het aantal femicides in Mexico groeide de afgelopen vijf jaar met 137 procent, meldt de Mexicaanse overheid. Dat zijn gemiddeld tien moorden per dag. Vaak is de dader een bekende, veel slachtoffers worden vermoord in hun eigen huis. Geweldsincidenten blijven regelmatig onopgelost.

Dat kan zo niet langer, vinden de vrouwen. “We demonstreren om het structurele geweld tegen vrouwen in dit land te laten zien”, schrijft Brujas del Mar (‘Heksen van de zee’), een Mexicaanse feministische organisatie, op Instagram. “We willen zonder geweld en intimidatie over straat kunnen gaan.”

Twee recente femicides in Mexico wakkerden de al bestaande woede nog verder aan. Vorige maand kwam de 25-jarige Ingrid Escamilla om het leven. Haar vriend had haar doodgestoken en haar organen weggehaald. De foto’s van haar toegetakelde lichaam eindigden op de voorpagina van enkele Mexicaanse kranten. Een dag later verdween de zevenjarige Fátima Cecilia Aldrighett van haar school. Pas vier dagen later werd ze dood gevonden. Ze bleek verkracht, gemarteld en vermoord.

Kort na de dood van de vrouwen gingen activisten de straat op, met foto’s van Escamilla vóór de moord, als tegenwicht op de gruwelijke foto’s op de voorpagina’s. Ook Brujas Del Mar toont die foto’s van Escamilla op social media. Daarbij schrijft de groep: “We demonstreren voor diegenen die dat zelf niet meer kunnen.”

