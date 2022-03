Mevlüt Çavusoglu, de man die eerder Den Haag op de kast kreeg, moet nu bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne

De Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavusoglu is een oude bekende van Nederland, die in 2017 voor grote politieke opwinding zorgde. Hij wilde destijds naar Nederland komen om onder Turkse Nederlanders campagne te voeren voor een ‘ja’- stem in een referendum over een grondwetswijziging. Die zou meer macht geven aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, ten koste van het Turkse parlement.

Nederland wilde zo’n bezoek liever niet en drong er bij Çavusoglu op aan om zich te beperken tot een kleine bijeenkomst op een Turks consulaat of de Turkse ambassade in Den Haag. Toen Çavusoglu vervolgens in een interview met tv-zender CNN dreigde met sancties tegen Nederland en Turkse Nederlanders opriep om massaal de straat op te gaan, was de maat vol. Den Haag ontzegde hem het recht in Nederland te landen. Dat leidde tot woedende reacties van Erdogan en Çavusoglu, die de Nederlandse regering beschuldigde van nazipraktijken. De minister noemde Nederland ‘de hoofdstad van het fascisme’.

Diezelfde Çavusoglu (54) zal zich dinsdag en woensdag van zijn meest diplomatieke kant moeten laten zien als hij in Istanbul het vredesoverleg leidt tussen Oekraïne en Rusland.

Invloedrijk aan de Turkse Rivièra

Çavusoglu, een kalende man met een peper-en-zoutkleurige snor, is afkomstig uit de Zuid-Turkse badplaats Alanya. Hij is een van de oprichters van de gematigde islamistische regeringspartij AKP, die al twintig jaar aan de macht is in Turkije. Zijn familie is invloedrijk aan de Turkse Rivièra, waar zijn broer Hasan voorzitter is van de lokale voetbalclub Alanyaspor.

Het vredesoverleg in Istanbul wordt de eerste keer in meer dan twee weken dat delegaties van de twee landen elkaar weer in persoon ontmoeten. De vorige keer was op donderdag 10 maart, toen de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba en diens Russische tegenhanger Sergej Lavrov elkaar spraken in het Turkse Antalya. Die ontmoeting verliep in een sfeer van verbittering.

Open lijnen met beide landen

Of Çavusoglu deze keer meer succes zal boeken, moet worden afgewacht. Ter voorbereiding belde de Turkse minister zondag alvast met Lavrov en maandag met Koeleba. Hoewel Turkije lid is van de Navo, heeft Ankara de lijnen met zowel Oekraïne als Rusland de afgelopen weken opengehouden. De Turken doen ook niet mee met de sancties tegen Rusland.

En wellicht kan Çavusoglu zijn taalgevoel inzetten: de Turkse bewindsman is volgens zijn curriculum vitae al jaren bezig Russisch te leren. Naar eigen zeggen beheerst hij de taal inmiddels op een ‘gemiddeld niveau’. Misschien helpt dit hem de komende twee dagen om de Russische onderhandelaars gunstig te stemmen.

