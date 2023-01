Met wereldtour hoopt Japan defensie-bondgenootschappen te versterken, tot onvrede van China

De komende dagen gaat de Japanse premier Fumio Kishida op een kleine wereldreis: maandag is hij in Parijs, dinsdag in Rome, om daarna door te vliegen naar Londen en het Canadese Ottawa. Vrijdag besluit hij zijn rondgang met een bezoek aan het Amerikaanse Witte Huis.

Het centrale onderwerp van die wereldtour is Japans gloednieuwe defensiepolitiek. Na jaren van pacifisme geeft het land weer prioriteit aan het leger, onder andere door het defensiebudget de komende jaren te verdubbelen, van 1 naar 2 procent van het bruto nationaal product. Met de reeks bezoeken hoopt Japan dat beleid aan andere democratieën uit te leggen.

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is de agressie uit Noord-Korea, dat de afgelopen maanden ruim vijftig raketten de lucht in schoot, waarvan een deel over Japan vloog.

Ook de spanningen tussen Taiwan en China, die de afgelopen maanden zijn opgelaaid, staan op de agenda. Dat conflict is ook voor Japan een pijnpunt, vanwege twee slaperige, maar zeer strategisch gelegen eilandjes, op enkele honderden kilometers van Taiwan: Yonaguni en Ishigaki, beide deel van de Okinawa-eilandengroep. Op die eilanden versterkt Japan op dit moment zijn militaire bases.

Japanse eilanden van belang binnen Taiwan-conflict

“Per land heeft Kishida een eigen doelenlijstje”, ziet Casper Wits, universitair docent internationale geschiedenis van Oost-Azië aan de Universiteit Leiden. Zo zal Kishida tijdens zijn bezoek aan het Amerikaanse Witte Huis, aankomende vrijdag, de strategisch gelegen eilandjes bespreken. “De nieuwe militaire bases op Yonaguni en Ishigaki zijn heel belangrijk voor een toekomstige Taiwan-conflict, zelfs als Japan daar zelf niet bij betrokken is”, zegt Wits. “De VS hebben militairen gestationeerd in Japan en de eilanden bieden essentiële aanvoerroutes voor zo’n conflict.”

Maar voordat het zover is, bezoekt Japan als kersverse voorzitter van het samenwerkingsverband tussen de zeven grootste democratische economieën G7, ook meerdere Europese landen. “Met Italië en het Verenigd Koninkrijk zal Kishida de gezamenlijke bouw van een geavanceerd gevechtsvliegtuig bespreken, dat in 2035 af moet zijn. Een enorm project.”

‘China trekt slachtofferkaart’

China is er niet blij mee dat Japan met zijn wereldtour steeds explicieter allianties zoekt met andere westerse mogendheden. “Toen Japan in december het nieuwe defensiebudget aankondigde, maakte China direct veel stennis en trok de slachtofferkaart”, zegt Wits. “De Chinezen verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog, toen Japan zich als agressor gedroeg. Volgens China is dat nog steeds zo.” Een gepland bezoek van de Japanse buitenlandminister aan China ging eind vorig jaar niet door. “De verhoudingen zijn kil.”

Maar de tour heeft mogelijk ook een binnenlands doel, denkt Wits: het opkrikken van Kishida’s gekrenkte reputatie in Japan. “Kishida staat onder vuur, omdat meerdere van zijn ministers banden hebben met de controversiële Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-sekte.” Om dat schandaal traden de afgelopen tijd meerdere bewindspersonen af. Met deze tour kan Kishida bewijzen dat hij een echte staatsman is, denkt Wits. “Het is een bekende leiderschapstactiek om bij bij binnenlandse druk, juist in het buitenland te tonen dat je je mannetje kunt staan. Dat zal niet op de voorgrond staan, maar wel in Kishida’s achterhoofd zitten.”

Beeld Thijs van Dalen

