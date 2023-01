Met massa-ontvoering in Burkina Faso neemt de chaos verder toe

De ontvoering van meer dan vijftig vrouwen door jihadisten in Burkina Faso deze week maakt duidelijk dat het geweld in het land een nieuwe fase is ingegaan. Dat zegt kapitein Ibrahim Traoré, de legerleider die vorig jaar september de macht naar zich toetrok. Na de coup beloofde hij iets te doen aan de terreur die het West-Afrikaanse land al jaren in zijn greep houdt. Maar resultaat blijft uit, getuige de massale ontvoering.

Traoré moest toegeven dat de hoeveelheid terroristische aanvallen ‘sinds oktober’ zijn verveelvoudigd, zei hij dinsdag tijdens een speech op de Universiteit van Ouagadougou. “Onze soldaten zijn vastbesloten de terroristen een halt toe te roepen, vandaar dat die zich nu richten op de burgerbevolking. Om hen te vernederen, om hen te vermoorden.”

En inderdaad: volgens persbureau AP werden er in de tweede week van januari 116 ‘veiligheidsincidenten’ geregistreerd, 60 procent meer dan in december. Aanvallen op burgers komen veel vaker voor in Burkina Faso: naar schatting tweeduizend mensen kwamen om het leven sinds de opkomst van jihadistische groeperingen in 2015. Maar niet eerder werden er in één keer zoveel mensen ontvoerd.

Vijftig vrouwen gekidnapt

Dinsdag maakte de regering bekend dat er in het noorden van het land, in de buurt van het stadje Arbinda, in twee dagen tijd bij elkaar zeker vijftig vrouwen zijn gekidnapt. De vrouwen waren op dat moment buiten de stad vruchten, zaden en bladeren aan het sprokkelen, om hun gezinnen eten te kunnen bieden.

Daar, in de Sahel-regio tegen de noordgrens van het land, hebben jihadistische groeperingen gelieerd aan Al Qaida en Islamitische Staat het voor het zeggen. Naar schattingen is de regering in Ouagadougou de controle over zo’n 40 procent van Burkina Faso kwijt. De terroristen blokkeren en belegeren verschillende steden, met grote honger tot gevolg in de dorre, uitgedroogde uithoeken van het land. Het maakt burgers kwetsbaar voor aanvallen en ontvoeringen, en precies dat overkwam de vrouwen die afgelopen weekend verdwenen, zo maakte de regering bekend.

Grootschalige zoektocht

“Een zorgelijke ontwikkeling”, zegt onderzoeker Ousmane Diallo van Amnesty International. “Het laat zien hoe kwetsbaar vrouwen zijn in deze van de buitenwereld afgesloten gemeenschappen.” Burgers zouden geen partij moeten zijn in dit conflict, waarschuwt Amnesty.

Ook de regeringen van de VS en Frankrijk hebben hun grote zorgen geuit, en opgeroepen de vrouwen onmiddellijk vrij te laten. De regering van Burkina Faso zegt een grootschalige zoektocht te zijn begonnen, en ‘er alles aan te doen’ om de vrouwen te bevrijden.

