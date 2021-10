Met komst Russische huurlingen jaagt Mali Europa tegen zich in het harnas

Eind vorige week landden vier Russische vrachtvliegtuigen met vier helikopters, wapens en munitie in de Malinese hoofdstad Bamako. Het wapentuig behoort toe aan de Wagner Groep, een Russisch huurlingenleger dat nauw gelieerd is aan het Kremlin, en dat op uitnodiging van de Malinezen mee gaat vechten in de strijd tegen jihadisten.

Door de uitnodiging zet de Malinese regering een al bestaand conflict met Frankrijk en andere Europese landen verder op scherp. De Fransen vechten (met hulp van Europese bondgenoten en troepen uit de omliggende Sahellanden) sinds 2014 tegen islamitische opstandelingen in Noord- en Centraal-Mali, die gelieerd zijn aan Al-Qaida en Islamitische Staat, en daar en in de buurlanden oprukken.

Nadat het Malinese leger sinds augustus vorig jaar twee keer een staatsgreep pleegde en twee burgerregeringen aan de kant schoof, is de relatie met Parijs bekoeld. President Emmanuel Macron liet weten dat de regering van Mali geen legitimiteit heeft, én Frankrijk kondigde een troepenreductie aan van de huidige 5100 manschappen naar circa 2500-3000 in 2023.

Forse kink in de kabel

De militaire regering verwijt Frankrijk dat het Mali in de steek laat – ook al houden de Fransen dus een troepenmacht in het gebied en loopt de operatie Barkhane (een samenwerking met troepen uit andere Sahelstaten) voorlopig door. Door de Russen uit te nodigen, dreigt daar nu een forse kink in de kabel te komen. De Franse minister van de strijdkrachten, Florence Parly, weigert zij aan zij te vechten met de Russische huurlingen van de Wagner Groep, die 1000 man gaat sturen.

Ook de buitenlandcoördinator van de Europese Commissie, Josep Borell, waarschuwde dat de relatie met Europa ernstig beschadigd raakt met de komst van Russische huurlingen. Duitsland overweegt nu ook zijn troepen terug te trekken. Estland, dat 100 soldaten in Mali heeft, kondigde aan hen terug te halen als de Russen in Mali betrokken raken.

Mistig

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov liet weten dat er geen Russische soldaten naar Mali gaan, maar dat het bedrijven vrijstaat om contracten af te sluiten met de regering van Mali. De coupplegers doen nu erg mistig over de komst van de Wagner Groep, maar bevestigden wel de wapenlevering door de Russen vorige week.

De Malinese minister-president Choguel Kokalla Maïga, die door de militairen na de tweede staatsgreep dit jaar is aangesteld, liet bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vorige maand doorschemeren dat de beloofde vrije parlementsverkiezingen die uiterlijk 27 februari volgend jaar zouden worden gehouden, waarschijnlijk worden verschoven. Een nieuwe datum kon Maïga niet geven.

