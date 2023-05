Met klap voor natuurbescherming begint Hooggerechtshof zijn sprint naar rechts

Als je buren een nat stukje natuur willen dempen, hoef je in de VS niet meer op het milieuministerie te rekenen om daar een stokje voor te steken. Volgens het Hooggerechtshof mag de wet die de waterkwaliteit in de Amerikaanse meren en rivieren moet beschermen niet zomaar op alle moerassen worden toegepast. Daarmee is volgens milieugroepen een half miljoen vierkante kilometer aan natuur kwetsbaar geworden, bij elkaar een gebied zo groot als Spanje.

Met die uitspraak zette het hof vorige week zijn eigen oordeel van een kleine twintig jaar geleden opzij. Ook toen werd het gevraagd wat je precies moet verstaan onder de ‘wateren van de Verenigde Staten’ die volgens de wet bescherming genieten. Toen vond het nog dat moerasgebieden eronder vielen die een ‘betekenisvolle verbinding’ hadden met bijvoorbeeld een rivier. Nu moet het een ‘open verbinding’ zijn.

Zo’n scherpe koerswending was ooit een zeldzaamheid, maar sinds het Hooggerechtshof een paar jaar geleden een solide conservatieve meerderheid kreeg, dankzij benoemingen tijdens het presidentschap van Donald Trump, gebeuren ze met grote regelmaat. Een jaar geleden zette het zijn eigen ‘Roe versus Wade’-precedent opzij, dat bijna een halve eeuw lang het recht op abortus had gegarandeerd.

En deze maand, wanneer het hof traditiegetrouw op de valreep van het zomerreces uitspraak doet in de meest verstrekkende beroepszaken, wordt meer nieuws verwacht dat conservatieve Amerikanen als muziek in de oren zal klinken.

Tentakels

In die kringen wordt verlangend uitgekeken naar het uitkleden van ‘de administratieve staat’. Daarmee wordt de landelijke overheid bedoeld, zoals die met vele tentakels het leven van de burgers en de lokale overheden binnendringt. Vaak via regels die ambtenaren hebben bedacht en die verder zouden gaan dan het Congres ooit heeft bedoeld of de Grondwet toelaat.

Zo zou het hof een streep kunnen halen door een wet die voorschrijft dat adoptie van kinderen van de oorspronkelijke stammen van Amerika bij voorkeur moet gebeuren door hun familie, of door mensen van de eigen stam, of op zijn minst door andere native Americans. Een echtpaar in Texas, dat twee kinderen wilde adopteren maar dat geblokkeerd zag door de Navajo-stam op grond van hun afkomst, wil dat het hof dit bestempelt als verboden discriminatie.

Ook het voorkeursbeleid voor minderheden bij toelating tot universiteiten staat op de tocht, terwijl dat in 2016 nog de goedkeuring van het hof kon wegdragen. Een actiegroep die wil dat universiteiten helemaal niet meer letten op de afkomst van studenten, spande rechtszaken aan tegen de Universiteit van North Carolina en de Harvard Universiteit. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak leek de conservatieve meerderheid van het hof veel te voelen voor de bepleite kleurenblindheid.

En ook bij verkiezingen zou een vorm van positieve discriminatie tot het verleden kunnen gaan behoren. In staten met bijvoorbeeld een grote zwarte of latino bevolking moeten volgens de wet de kiesdistricten zo worden ingedeeld dat in sommige daarvan zo’n minderheid de meerderheid heeft. In Alabama verdween bij het trekken van nieuwe districtsgrenzen een van de twee ‘zwarte’ districten. De staat vindt dat zijn eigen regels de voorrang moeten krijgen boven de landelijke eisen.

Websites voor trouwerijen

Juist wel discrimineren wil een bouwer van websites voor trouwerijen. Die vindt het niet te verdragen dat de staat Colorado eist dat elk echtpaar klant mag worden, ook als ze van hetzelfde geslacht zijn. De conservatieve meerderheid van het hof leek dat tijdens de behandeling mee te voelen.

In de aanloop naar die controversiële beslissingen bekijken steeds meer Amerikanen het Hooggerechtshof met wantrouwen. Decennialang zei ongeveer de helft van hen veel vertrouwen te hebben in het hof – veel meer dan bijvoorbeeld in het Congres. Maar sinds de abortusbeslissing vorig jaar is dat gehalveerd.

Niet alleen de conservatieve tendens in de beslissingen heeft daartoe bijgedragen – onder Democraten heeft nog maar 13 procent vertrouwen – maar ook onthullingen over onethisch gedrag van sommige leden. Met name de conservatieve rechter Clarence Thomas is in opspraak, voor het heimelijk aannemen van dure geschenken van een politiek actieve miljardair.

Gewone rechters kunnen volgens de wet voor zoiets berispt of gestraft worden. Maar leden van het Hooggerechtshof niet. Als enige rechtbank die is ingesteld door de Grondwet, vindt het dat het zijn eigen regels mag maken.

